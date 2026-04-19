Изборният ден в Русенско започна, първите избиратели гласуваха минути след 7.00 часа, съобщи Областна администрация в Русе, цитирана от Ruse24.bg.

Още около 6.45 часа членовете на секционните избирателни комисии влязоха в секциите си. Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина. Краят на изборния ден е обявен за 20.00 часа. По изключение там, където има чакащи да гласуват, той може да бъде удължен с още час, т.е. до 21.00 ч.

Областният управител Орлин Пенков е категоричен, че и през днешния ден ще бъдат предприети всички мерки за гарантиране правото на вот на избирателите, като ще бъде проявена нулева толерантност към всеки опит за купуване на гласове и провеждане на корпоративен вот. "Предприети са всички необходими мерки за гарантиране на честен, прозрачен и законосъобразен изборен процес. Работим в тясно сътрудничество с компетентните институции, за да осигурим спокойна среда за избирателите и стриктно спазване на изборното законодателство. Основен приоритет остава защитата на правото на всеки гражданин свободно да упражни своя вот", каза Пенков. "Всеки опит за манипулация, натиск или злоупотреба по време на изборите ще срещне твърд и незабавен отпор", категоричен бе Пенков, като той посочи, че вотът на гражданите не е инструмент за задкулисие, а основа на демокрацията.

На този етап, макар и изборният процес да е в самото си начало, гласуването върви бързо, като почти не се налага изчакване. Над 3000 души участват като членове на СИК в региона. в 287 от 335-те образувани секции в областта ще може да се гласува машинно. Секциите по общини са разпределени както следва: в Борово 10, като в 8 от тях ще може да се гласува машинно. В Бяла секциите са общо 26, като две от тях са Многопрофилната болница за активно лечение "Юлия Вревска" и в Държавната психиатрична болница. Има и една подвижна секция, а машинен вот ще може да се упражни в 15 секции. Във Ветово секциите са 23, от които 2 са подвижните. Там машинен вот ще има в общо 19 секции. В Две могили секциите са 15. Електронно ще може да се гласува в 11 от тях. В Иваново секциите са 18, като машинен вот ще има в 12 от тях. Очаквано в Русе секциите са най-много – 216. В 203 от

секциите в община Русе ще може да се гласува машинно. В бройката от 216 секции влизат две подвижни и четири допълнителни в двете университетски болници "Канев" и "Медика", както и в ареста, а също и в Центъра за психично здраве. В Сливо поле секциите са 17, като в 14 гласоподавателите ще могат да упражнят машинно правото си на вот. На територията на община Ценово има разкрити 10 секции. В пет от секциите може да се гласува с машина. За секциите с възможност за електронно гласуване са осигурени по две ролки от специализираната хартия за бюлетини от машинно гласуване.

Колкото до хартиените бюлетини, техният брой за областта е 177 000, като по оценка на РИК те са напълно достатъчни и подсигуряват напълно вота във всички секции. Най-много бюлетини са осигурени за община Русе – 122 000, а най-малко за Ценово – 4000. За Борово бюлетините са 4500, за Бяла – 11 000, за Ветово – 12 000, за Две могили – 7000, за Иваново – 6500 и за Сливо поле – 10 000.

В секциите с над 300 души изборите ще се проведат както на хартия, така и чрез машини за електронно гласуване. Начинът за гласуване зависи от желанието на избирателя. Хартиени бюлетини ще се използват задължително в секциите с под 300 души, както и в секциите с подвижна избирателна урна. Техният брой е общо 48. По последни данни броят на избирателите в Русенско е 195 161. По общини техният брой е следният: Борово – 4645; Бяла – 10 845; Ветово – 12 047; Две могили – 7374; Иваново – 7087; Русе – 139 118; Сливо поле – 9934 и Ценово – 4111.

Броят на кандидатите за народни представители от Русенско е 175, като те се борят за 7 депутатски мандата в бъдещия парламент. В предизборната надпревара в Русе се включват представители на всичките 24 политически формации регистрирани в ЦИК. Най-младият кандидат за народен представител е на 21 години, а най-възрастният - на 77 години.

4 агенции ще извършват екзитпол в Русенско. Това са "Алфа Рисърч“, "Тренд“, "Маркет Линкс“ и "Мяра“. Планираните пресконференции на РИК в изборния ден са за 11.30, 16.30 и 21.00 часа, като първите две ще се състоят в Кръгла зала на Община Русе, а последната в Зала "Арена Русе“.