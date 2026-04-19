Изборният ден в област Русе приключи. Краят му бе обявен в 20:30 часа след потвърждение, че гласуването във всички секции е приключило. Това обяви председателят на Районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова.

Областният управител Орлин Пенков заяви, че в рамките на днешния ден в Областната дирекция на МВР са постъпили седем нови сигнала, по които се работи оперативно и незабавно. Той отчете, че общо от началото на кампанията сигналите са малко над 60. От страна на прокуратурата има 14 досъдебни производства, също от началото на кампанията, а в днешния ден има две нови преписки, които на този етап не са се превърнали в досъдебни производства, съобщи Пенков. Той обясни, че са били предприети и редица мерки за недопускане на купуване на гласове и корпоративен вот.

"Този път имаме много повече сигнали по телефона за нередности, които могат да бъдат отстранени. Повечето от тях са отстранени не само с разговори с комисиите, но и на място. Така че мисля, че нищо от случилото се през деня не би трябвало да попречи на правилното отчитане на изборния резултат и на честните избори“, заяви Хинкова.

Тя коментира, че много сигнали през днешния ден са били свързани основно с дефекти в бюлетините. "В някои секции е имало и неразбиране на методическите указания и на изискванията на закона. Допуснали са избиратели да гласуват по няколко пъти с машината, което е проблем при приемането на протоколите, особено там, където подписите в избирателния списък ще бъдат повече от намерените бюлетини. Но това е проблем, който ще решаваме с решение на Районната избирателна комисия“, заяви Хинкова. Тя добави, че в момента тече видеоизлъчването и във връзка с това се следи в кои секции има проблеми.

"Имаше три секции с проблеми с видеоизлъчването – в Смирненски, в Церовец и в Хотанца. Едната вече започна да излъчва, мисля, че в Хотанца. За другите не знаем причината, поради която няма излъчване. Най-вероятно е свързано с тока или с интернет връзката. В едната секция нямат инструкция към устройството, така че не могат да се свържат с Информационно обслужване, за да получат допълнителни указания какво да направят. Но така или иначе, имаме задължение да отстраним проблема, така че докато броят бюлетините да има видимост и да може да се проследи видеонаблюдението. Тези две устройства, при които се работи по отстраняване на проблема, имат запис, но нямат излъчване. Другите проблеми, които разглеждахме през деня, бяха свързани с агитация и с агитационни материали. Имаше и чисто технически сигнали относно подредбата на секциите. В община Две могили беше неудачно разположен един от параваните, като той не беше обърнат към стена или към място, което да не позволява наблюдение. За съжаление сигналът пристигна почти в края на изборния ден, но след като се обадихме на комисията, недостатъкът беше отстранен. В повечето случаи сме реагирали веднага и всички нарушения, които са ни съобщавани навреме, са били отстранявани. Има и някои, които са свързани с правото на избирателите да гласуват и са предизвикали спор в комисиите, но те са малко и не мисля, че представляват някакъв прецедент. Току-що имаше сигнал от една секция в Мартен, че някой от членовете на комисията е застанал пред камерата и не може да се вижда как върви броенето. Свързахме се с тях и казаха, че ще отстранят проблема, така че най-вероятно там вече всичко е наред“, посочи председателят на РИК.