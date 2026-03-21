Областният управител Орлин Пенков издаде заповед за обявяване началото на пожароопасния сезон в горските територии на Русенска област. Той започва на 1 април и приключва на 30 ноември т.г., съобщи Пенков, който проведе среща с директора на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев.В заповедта на Пенков се регламентират задълженията на директорите на държавните горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти и на сдружения на ловците, рибарите и туристите, както и на лицата, преминаващи или пребиваващи в горските територии. В пожароопасния сезон се забранява категорично паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Също така изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места. В заповедта си Пенков е отделил особено внимание на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, както и на контрола по създаване и поддържане на такива около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. Пенков настоява също за почистване на сухите треви покрай ж.п. линиите и пътищата, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в най-рисковите територии. Пенков поиска и осъществяване на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Ще се провери и готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. Въведени са денонощни дежурства от компетентните институции, като при възникване на пожар е създадена организация за реакция в най-кратки срокове.По данни на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението през 2025 година са възникнали четири пожара в горски територии, при които са унищожени 70 дка. широколистна гора. Имало е и три пожара, засегнали посеви, при които са унищожени 2 дка. пшеница. Спрямо предходната 2024 г. щетите по горски и полски територии са по-малко. Най-често възникналите пожари в т.нар. есенници са поради подценяване от земеделските производители на правилата за безопасност при подготовка и поддържане на селскостопанска техника. Припомняме, че през 2024 г. изгоряха 98 дка. горски масиви и 15 дка. посеви.Съгласно заповедта през пожароопасния сезон държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, дирекциите на природните паркове и общинските горски предприятия трябва да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал. Горските терени с повишена пожароопасност ще бъдат обозначени, съобщават от областната администрация.В рамките на разговора областният управител Орлин Пенков и директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев обсъдиха използването на системата за оповестяване на населението BG-ALERT. Не по-малко внимание бе отделено и на техническата подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април. От пожарната ще извършват проверки в секционните избирателни комисии за спазването на мерките за пожарна безопасност.