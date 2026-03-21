Издадена е заповед за началото на пожароопасния сезон в горските територии на Русенско
©
В заповедта на Пенков се регламентират задълженията на директорите на държавните горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти и на сдружения на ловците, рибарите и туристите, както и на лицата, преминаващи или пребиваващи в горските територии. В пожароопасния сезон се забранява категорично паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Също така изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места. В заповедта си Пенков е отделил особено внимание на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, както и на контрола по създаване и поддържане на такива около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. Пенков настоява също за почистване на сухите треви покрай ж.п. линиите и пътищата, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в най-рисковите територии. Пенков поиска и осъществяване на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Ще се провери и готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. Въведени са денонощни дежурства от компетентните институции, като при възникване на пожар е създадена организация за реакция в най-кратки срокове.
По данни на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението през 2025 година са възникнали четири пожара в горски територии, при които са унищожени 70 дка. широколистна гора. Имало е и три пожара, засегнали посеви, при които са унищожени 2 дка. пшеница. Спрямо предходната 2024 г. щетите по горски и полски територии са по-малко. Най-често възникналите пожари в т.нар. есенници са поради подценяване от земеделските производители на правилата за безопасност при подготовка и поддържане на селскостопанска техника. Припомняме, че през 2024 г. изгоряха 98 дка. горски масиви и 15 дка. посеви.
Съгласно заповедта през пожароопасния сезон държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, дирекциите на природните паркове и общинските горски предприятия трябва да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал. Горските терени с повишена пожароопасност ще бъдат обозначени, съобщават от областната администрация.
В рамките на разговора областният управител Орлин Пенков и директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев обсъдиха използването на системата за оповестяване на населението BG-ALERT. Не по-малко внимание бе отделено и на техническата подготовка на предсрочните парламентарни избори на 19 април. От пожарната ще извършват проверки в секционните избирателни комисии за спазването на мерките за пожарна безопасност.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.