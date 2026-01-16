Изграждането на АМ "Русе-Велико Търново" ще се забави заради прекратена обществена поръчка
Поръчката бе обявена през миналата година от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и бе за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Автомагистрала "Русе – Велико Търново" участъци "Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в землищата на: гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе и с. Басарбово, община Русе; с. Красен, с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, община Иваново; гр. Две Могили, община Две Могили; с. Екзарх Йосиф и с. Обретеник, община Борово; с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово; с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Пейчиново, община Бяла“.
След подаване на офертите обаче двамата участници "Хидро Мап" ЕООД и "Сървей Груп" ЕООД са отстранени и обществената поръчка е прекратена.
Това ще доведе до удължаване на процедурите, тъй като ще трябва да се обяви нова поръчка. При обжалване от страна на отстранените участници в прекратената поръчка също ще има забавяне.
