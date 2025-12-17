Изграждат автоматизирана поливна система на кея в Русе за над 270 000 лева
© Община Русе
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 185 календарни дни, а предвидената стойност на инвестицията е близо 276 000 лева.
Крайбрежната зона вече е обект на мащабен проект за благоустрояване, в рамките на който са озеленени около 18 декара с дървесна, храстова и цветна растителност, както и затревени площи. При реализирането на това благоустрояване обаче не е била изградена поливна система, което налага настоящата инвестиция.
В момента се изпълнява и обектът "Изграждане на сондажен кладенец, помпена станция и резервоар за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система" за зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на жп прелеза на Речна гара до ул. "Мостова". Именно от този строеж ще се осигурява водоснабдяването на новопроектираната автоматизирана поливна система.
Към същия обект ще бъде реализирано и необходимото електрозахранване, което ще обслужва както новата поливна система, така и свързаните съоръжения. Очаква се с реализирането на проекта зелените площи в крайбрежния парк да бъдат поддържани по-ефективно и устойчиво през всички сезони.
