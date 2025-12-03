От днес стартовите пакети с евромонети за физически лица вече се предлагат във всички 99 пощенски станции в Русенско. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов след среща с ръководителя на Областната пощенска станция Райна Антонова. Само за около час и половина всички доставени комплекти за физически лица в Централната поща в Русе бяха изкупени, като самият Драганов бе сред първите, които се снабдиха с комплект.По думите му еврото е стратегически фактор за развитие, стабилност и пълноправната интеграция на страната в съвременна Европа. Той подчерта, че валутата трябва да се разглежда не само през призмата на икономическата логика, но и през гледната точка на стратегическото планиране и общата визия за единство. Според него единната валута е инструмент, който работи в интерес на гражданите и бизнеса.В другите пощенските клонове в града все още има наличности.Цената на един комплект е 20 лева и включва 42 монети с обща стойност 10 евро и 23 цента:- 9 монети от 2 евроцента- 7 монети от 5 евроцента- 6 монети от 20 евроцента- по 5 монети от 1 евро и от 2 евро - по два броя от видФизическите лица могат да закупят до два комплекта на транзакция, като попълват декларация, че няма да използват монетите преди 1 януари 2026 г.Банките в страната също предлагат стартови комплекти - както за физически, така и за юридически лица. За търговците те съдържат 420 евромонети от всички номинали, на обща стойност 102 евро и 30 цента. И за двата вида комплекти важи правилото монетите да не се пускат в обръщение преди официалното въвеждане на еврото.Припомняме, че от януари следващата година в 72 пощенски станции в Русенско ще се извършва обмен на левове в евро. Това са населени места без банкови клонове или офиси. Пълният списък е публикуван на сайта на "Български пощи" ЕАД.