Изкуственият интелект ефективно помага на рентгенолозите в русенска болница

УМБАЛ "Канев" Изкуственият интелект вече подпомага рентгенолозите в УМБАЛ "Канев".



Това е първата болница в Северна България, която внедрява тази система. Това е още една крачка към модерна, сигурна и навременна медицинска грижа за пациентите в региона.



В Отделението по образна диагностика вече работи сертифицирана европейска система с изкуствен интелект, разработена от френската компания AZmed.



Софтуерът автоматично анализира рентгенови изображения и маркира области със съмнителни находки, като насочва вниманието на лекаря към потенциални проблеми.



Най-голямата полза на тази технология е при спешни пациенти с травми – хора, постъпили след катастрофи, падания или спортни инциденти. В тези ситуации времето е решаващо, а рискът от пропуски е по-висок заради големия поток пациенти.



AI е особено ефективен при откриването на фини, трудно забележими фрактури, които понякога могат да останат незабелязани при първоначалния преглед.



Какво означава това за пациентите?



- По-бързо разчитане на снимките, особено в спешните дежурства;



- По-нисък риск от пропуски;



- По-голяма сигурност, че всяко изображение е проверено два пъти – от лекар и от AI.



"Изкуственият интелект не замества рентгенолога, но е като втори чифт очи, които никога не се уморяват“, казва д-р Ивелин Васков, началник на Отделението по образна диагностика.