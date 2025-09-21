ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изкуственият интелект ефективно помага на рентгенолозите в русенска болница
Това е първата болница в Северна България, която внедрява тази система. Това е още една крачка към модерна, сигурна и навременна медицинска грижа за пациентите в региона.
В Отделението по образна диагностика вече работи сертифицирана европейска система с изкуствен интелект, разработена от френската компания AZmed.
Софтуерът автоматично анализира рентгенови изображения и маркира области със съмнителни находки, като насочва вниманието на лекаря към потенциални проблеми.
Най-голямата полза на тази технология е при спешни пациенти с травми – хора, постъпили след катастрофи, падания или спортни инциденти. В тези ситуации времето е решаващо, а рискът от пропуски е по-висок заради големия поток пациенти.
AI е особено ефективен при откриването на фини, трудно забележими фрактури, които понякога могат да останат незабелязани при първоначалния преглед.
Какво означава това за пациентите?
- По-бързо разчитане на снимките, особено в спешните дежурства;
- По-нисък риск от пропуски;
- По-голяма сигурност, че всяко изображение е проверено два пъти – от лекар и от AI.
"Изкуственият интелект не замества рентгенолога, но е като втори чифт очи, които никога не се уморяват“, казва д-р Ивелин Васков, началник на Отделението по образна диагностика.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
