Ремонтните дейности по облагородяване на междублоковите пространства в Русе продължават с полагане на нова настилка при междублоково пространство край бл. "Странджа планина".

Вчера бе положен първият пласт с височина 10 см, вторият ще е 5 см. Това информира кметът на Русе Пенчо Милков.

"Продължаваме стъпка по стъпка. Скоро следва и нова площадка до бл. "Пирин", в кв. "Мидия Енос", където миналата година ремонтирахме група междублокови пространства", добави още кметът.