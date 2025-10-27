Изложба и прожекция на филм, посветени на маскарадната игра "Джамал“, ще бъдат представени в Историческия музей в Русе в четвъртък, 30 октомври, от 18.00 ч.Главна атракция сред експонатите ще бъде "Татунчо“ – обредното животно, което гони злите духове, заедно с уникалния реквизит на обичая – маски от кратуни, дървени саби, възглавници от овча кожа. На монитори ще бъдат представени разказите на днешните участници в джамалрската група, както и видеопродукти от творчески работилници, които показват работата на местните с млади хора за предаване на знанието за маскарадната игра. В продължение на 14 дни посетителите ще могат да се докоснат до оригиналните атрибути на обредната игра "Джамал“ и да се снимат с магичното животно "Татунчо“, съобщи Регионалният исторически музей в крайдунавския град.В зала "Княз Александър I“, веднага след откриването на изложбата, ще бъде показан премиерно филмът "Джамал от Кошов“, който ни среща с разказвачите на преживяни вълнения и истории за приемственост – забележителни хора, които пазят и предават паметта за живото човешко съкровище.Изложбата и филмът са дело на Продуцентска компания "Персей“. Партньори в осъществяването на концепцията са Народно читалище "Просвета – 1928“ с. Кошов, Регионален исторически музей – Русе и Регионално управление на образованието – Русе. Проектът става възможен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура, програма "Културно наследство“ 2024.Проектът "Джамал от Кошов. Живо човешко съкровище“ опазва и популяризира нематериалното културно наследство, като се обръща към маскарадната игра Джамал - елемент от системата "Живи човешки съкровища“ на България, вписан през 2010 г. Съхранява знанието на живите носители на наследството - джамаларите от село Кошов, община Иваново, област Русе и местните общности от Русенското Поломие. Реализирани са теренно проучване, етноложки филм, изложба. Насърчени са млади хора да разбират, оценяват и популяризират нематериалното наследство, като участват в работилници, създават и разпространяват тяхно собствено дигитално съдържание. Проектът надгражда и развива партньорства с музеи, организации и институции, отговорни и етични към наследството и неговите носители. Чрез създадените видеопродукти популяризира в дигиталното пространство неповторимите истории от българския автентичен фолклор.