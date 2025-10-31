Изложба на склупттора Георги Радулов ще предложи на русенци уникален поглед към творчеството
© Художествена галерия - Русе
Изложбата предлага уникален поглед към творческия процес на твореца, редувайки скици и предварителни варианти с пластики и експериментални стадии. Посетителите ще могат да видят редки и често непоказвани етапи от работата на художника, които разкриват пътя от първоначалната идея до завършената форма.
Тази експозиция разкрива другата страна на Радулов – не само като автор на завършени скулптури, но и като мислител и експериментатор. Скиците и ранните варианти, които обикновено остават скрити, тук показват вътрешния ритъм и търсения на художника, връзката между линията и обема, между концепцията и реализацията.
Георги Радулов е роден на 17 октомври 1936 г. в село Сваленик, Русенско, и завършва специалност "Скулптура“ в Националната художествена академия при проф. Любомир Далчев. В Русе той реализира множество монументални скулптури, сред които паметниците на Стефан Караджа и Ангел Кънчев, както и редица градски пластики. Творчеството му оставя трайна следа в културния облик на града и подчертава значението на неговия художествен принос за българската култура.
Изложбата "Рисунки и пластики“ е покана да се потопим не само в готовите форми, но и в скритите мисли, в скиците и контурите, които живеят вътре в художника преди да се превърнат в обем, съобщи Художествената галерия в крайдунавския град.
Още от категорията
/
Русе се включва в кампанията "Бъди смел, бъди добър!" на Държавната агенция за закрила на детето
27.10
R.S. Riverman group представя новия си албум "Eternal Synergy" – музикално пътешествие през сезоните на духа
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на т...
14:53 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.