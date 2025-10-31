Художествена галерия – Русе представя изложбата "Рисунки и пластики“ на скулптора Георги Радулов, чието откриване ще се състои на 6 ноември 2025 г. от 18:00 ч.Изложбата предлага уникален поглед към творческия процес на твореца, редувайки скици и предварителни варианти с пластики и експериментални стадии. Посетителите ще могат да видят редки и често непоказвани етапи от работата на художника, които разкриват пътя от първоначалната идея до завършената форма.Тази експозиция разкрива другата страна на Радулов – не само като автор на завършени скулптури, но и като мислител и експериментатор. Скиците и ранните варианти, които обикновено остават скрити, тук показват вътрешния ритъм и търсения на художника, връзката между линията и обема, между концепцията и реализацията.Георги Радулов е роден на 17 октомври 1936 г. в село Сваленик, Русенско, и завършва специалност "Скулптура“ в Националната художествена академия при проф. Любомир Далчев. В Русе той реализира множество монументални скулптури, сред които паметниците на Стефан Караджа и Ангел Кънчев, както и редица градски пластики. Творчеството му оставя трайна следа в културния облик на града и подчертава значението на неговия художествен принос за българската култура.Изложбата "Рисунки и пластики“ е покана да се потопим не само в готовите форми, но и в скритите мисли, в скиците и контурите, които живеят вътре в художника преди да се превърнат в обем, съобщи Художествената галерия в крайдунавския град.