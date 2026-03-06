За първи път жителите на румънския град Гюргево имат възможност да се запознаят отблизо с модата в България през миналия век. По-рано днес в Окръжния музей "Теохари Антонеску“ бе представена интригуваща експозиция, показваща как са се обличали жените и какви тенденции са следвали в периода между 20-те и 90-те години на XX век. Изложбата е посветена на Международния ден на жената – 8 март и е съвместно дело на Държавния архив в Русе, Професионалната гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова“, Фондация "Русе – град на свободния дух“ и Авто-мото клуб "Русчук“.Инициативата се осъществява и със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, по чиято идея изложбата гостува в северната ни съседка. На официалното откриване на събитието в Гюргево присъстваха и представители на Областна администрация – Русе, които връчиха поздравителни адреси на организаторите от името на областния управител Орлин Пенков. "Зад тази изложба стои трудът, вдъхновението и отдадеността на много хора, които с грижа съхраняват и споделят културното наследство на Русе и региона. Благодарение на тях днес можем не само да видим тези ценни свидетелства от миналото, но и да ги почувстваме като част от нашата обща история“, пише Пенков и допълва, че вярва, че посетителите на изложбата ще погледнат на модата не само като на външен вид, а като на култура, памет и идентичност."Модата е своеобразен отпечатък на епохата, защото тя отразява начина на живот, обществените промени, културните влияния и мечтите на хората. Когато разглеждаме облекла от различни времена, ние всъщност надникваме в ежедневието на поколенията преди нас – в техните празници, разходки, работа и обществен живот. Русе винаги е бил град, отворен към света. През различните исторически периоди тук се срещат традицията и новото, местното и европейското“, допълва още Пенков. Специално внимание областният управител отделя и на ролята на Лили Ганчева, като посочва, че трансграничното сътрудничество е много повече от административно или институционално партньорство. "То е жив процес на общуване между хора, градове и култури. Благодарение на него се създават възможности за съвместни инициативи в областта на културата, образованието, икономиката и туризма, които допринасят за развитието на целия регион. Културният обмен е една от най-ценните страни на тези отношения.Чрез съвместни изложби, фестивали, образователни инициативи и културни събития се опознаваме по-добре, откриваме сходствата и богатството на нашите традиции и създаваме нови връзки между общностите от двете страни на реката“, посочва Орлин Пенков в поздравителен адрес до Лили Ганчева. Припомняме, че именно културно сътрудничество е сред основните линии на работа на "Еврорегион Данубиус“. Преди години благодарение на Асоциацията държавните архиви от България и Румъния успяха да развият дълготрайни партньорски взаимоотношения.В експозицията са представени 20 пана с повече от 60 снимки и документи. В рамките на изложбата са представени и рисунки на ученици от Професионалната гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова“, които пресъздават живота през XX век в "Малката Виена“. Голяма част от снимките са осигурени от авто-мото клуб "Русчук“. Затова посетителите на събитието в Гюргево могат да видят и добре познати автомобили от близкото ни минало."Обединени от любовта към миналото, ние си поставихме задачата да покажем не просто дрехи и силуети, а духа на времето – онзи фин детайл, който прави всяка епоха разпознаваема. С много труд и старание подбрахме изцяло архивни фотографии, които днес оживяват в тези 20 табла. Те проследяват част от модните тенденции в Русе от 20-те години до 90-те години на ХХ век – десетилетия на промени, на стил, на обществена динамика. В синхрон с дейността на Автомото клуб "Русчук“, който съхранява паметта за ретро автомобилите, изложбата ни показва как автомобилът и модата вървят ръка за ръка – като символи на модерността, престижа и стремежа към новото“, каза от своя страна началникът на Държавния архив в Русе Толя Чорбаджиева. "Днес чрез архивните документи и фотографии ние не просто си спомняме – ние възстановяваме една атмосфера, една елегантност и една културна памет, която ни свързва като общност“, допълни Толя Чорбаджиева и благодари на всички партньори и съмишленици за отдадеността и професионализма.Сред гостите на събитието бяха още заместник-директорът на Регионалния исторически музей Ренета Рошкева, заместник-кметът на Община Гюргево Йонел Мускалу и редица представители на културните среди от Румъния. На откриването присъства и лично Лили Ганчева, която представи в детайли сътрудничеството между двата града и увери присъстващите, че ще продължи активно да работи за развитието на двустранните отношения."Съвсем закономерно представлявам Регионалния исторически музей на тази изложба, която е посветена на ролята на жените, именно защото съм с пристрастие към тази тема. Радостна съм от добрите взаимоотношения между двата музея в Русе и Гюргево“, сподели Рошкева. Припомняме, че вчера тя представи книга от близо 500 страници, включваща задълбочени изследвания, както и над 300 изображения и 30 статии с фокус върху жените и женските дружества, променили Русе. Обхватът на изследването е от средата на XIX до средата на XX век.