За девета поредна година в навечерието на най-стария в България международен фестивал "Мартенски музикални дни“, който е и сред най-престижните музикални събития в страната, организирано от Община Русе, в залата на "Борисова“ 6 бе подредена изложба. Тя включва 90 картини на 17 участници, като ще може да бъде разгледана до 25 март.Експозицията бе посетена и от областния управител на Русе Орлин Пенков, който посочи, че разговорът за културата и музиката е и разговор за посоката на България. "Вярвам, че една модерна европейска държава трябва да поставя културата и изкуството в центъра на своето развитие, защото тя е тази, която възпитава свободни хора, които мислят, задават въпроси и не приемат посредствеността за норма“, категоричен бе Пенков.Той отбеляза, че именно от хората на изкуството се очаква да са сред основните градивни фактори за развитието на общество, в което талантът, свободата и почтеността са водещи. "Музиката има силата да създава мостове между хората, защото един мелодичен мотив може да събере непознати хора в общо усещане и преживяване. Именно в това се крие нейната огромна сила – тя ни напомня, че преди всичко сме хора, които чувстват, мечтаят и търсят красота“, допълни Пенков."Музиката има особена способност да ни връща към самите нас. В свят, изпълнен с шум, с бързане и безкрайни думи, именно музиката е това тихо пространство, в което човек може да се срещне със собствените си мисли и чувства. Затова ролята на музиката е много повече от културно явление. Тя е начинът, по който човешкият дух намира своята хармония. Тя е начинът, по който хаосът на света се превръща в ритъм, а емоциите – в смисъл“, сподели от своя страна председателят на Дружеството на художниците в крайдунавския град Николай Иванов.На откриването на изложбата присъства и директорът на дирекция "Образование и култура“ в Община Русе Цветослав Димитров, който връчи поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков. По думите на Димитров представените творби са впечатляващи, като в тях майсторски е уловена мелодията на природата и пулсът на нашето ежедневие. "Особено радостно е присъствието на талантливите художнички от Велико Търново, чието участие укрепва творческите мостове между нашите градове и обогатява експозицията с нови нюанси“, посочи Димитров."Изкуството е онази невидима нишка, която свързва хората, а музиката е универсалният език на емоциите, който не познава граници. Вярваме, че "Музиката в нас“ ще докосне сърцата на посетителите и ще им подари ценната възможност да се потопят в красотата и дълбочината на представените произведения. Тази експозиция е ярък пример за неизчерпаемия творчески потенциал на русенската художествена школа, която продължава да радва поколения наши съграждани“, пише от своя страна кметът Пенчо Милков.Повечето от картините не са показвани досега, като изложбата ще може да бъде разгледана до 25 март. Акцент е поставен предимно върху натюрморта и композициите, като могат да се видят още портрети, пейзажи и дори рисуване върху стъкло, като всички картини са пряко свързани с тематиката. Сред методите, на които са заложили художниците, маслените бои, акварела и акрилните бои. За пореден път като част от експозицията бяха представени и авторски лампи от стари и непотребни предмети, дело на Александър Първанов. Той от години, в свободното си време се занимава с това да използва най-различни части, за да им вдъхва нов живот и предназначение в уникални произведения на изкуството. Постепенно през годините се е запалил по изработването на лампи от подръчни материали.