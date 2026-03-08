На 13 март 2026 г., петък, от 18:00 ч. във фоайето на Доходно здание – Русе ще бъде открита изложбата "Живопис“ на Гриша Кубратов. Събитието се провежда в деня на откриването на 65-ото издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни" и е част от неговата съпътстваща програма, съобщиха от Художествната галерия.Експозицията представя произведения, вдъхновени от музиката – тематична линия, която последователно присъства в творчеството на автора. В живописните композиции човешката фигура и музикалният инструмент съществуват в състояние на сливане или диалог, като музикалното начало функционира като структурен и смислов център. Формите са стилизирани и често хибридни; фигурата се освобождава от буквалността и се превръща в знак за вътрешно движение и духовна трансформация.Художественият език съчетава съвременни пластически решения с философска рефлексия върху музиката като духовно пространство – поле на памет, ритъм и вътрешно присъствие. В този контекст изложбата изгражда визуален паралел на фестивалната атмосфера и разширява диалога между различните изкуства.Изложбата е посветена на дядото на художника – Янко Димитров Арапчев, съосновател на Русенска филхармония през 1948 г. Посвещението е израз на лична признателност и почит към поколението български музиканти, които след 1944 г. участват в изграждането на националната мрежа от симфонични оркестри и утвърждават класическата музика като значима част от обществения културен живот. Приносът на Арапчев се измерва както с участието му в създаването на оркестъра, така и с дългосрочното въздействие на институцията върху културната идентичност на Русе.С настоящата експозиция се предлага среща между личната памет и културната история на града, между живописния образ и музикалната традиция.