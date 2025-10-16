На 31.10.2025г. изтича срокът за подаване на данъчна декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване през 2026г., припомнят от общинската дирекция "Местни данъци и такси“, съобщи общината.Декларациите могат да се получат от Дирекция "Местни данъци и такси" или изтеглят от интернет страницата на Община Русе. Те се подават в дирекция "Местни данъци и такси", намираща се на ул. "Котовск" №2, етаж II или чрез egov.bg.