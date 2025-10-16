ЗАРЕЖДАНЕ...
Изтича срокът за освобождаване от такса смет
©
Декларациите могат да се получат от Дирекция "Местни данъци и такси" или изтеглят от интернет страницата на Община Русе. Те се подават в дирекция "Местни данъци и такси", намираща се на ул. "Котовск" №2, етаж II или чрез egov.bg.
Още от категорията
/
Русенската областна администрация се сдоби с макет на възстановената гробница на Захари Стоянов
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Чужденец обра чейндж бюро в Русе
12:52 / 15.10.2025
Мъж с над 4 промила алкохол в кръвта катастрофира в Русе
12:23 / 15.10.2025
Русе и Гюргево засилват процеса по изграждане на инсинератор
11:51 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.