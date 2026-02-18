Огромен бор се изтръгна под тежестта на обилния сняг и затисна лек автомобил в Русе тази сутрин. Инцидентът се е случил на улицата между блок "Вела Пискова" и "Канев център", излагайки на показ рисковете от липсващата превантивна поддръжка на градската среда през зимния сезон, предаде Dunavmost.Снимки от мястото на събитието показват как масивното иглолистно дърво е силно наклонено над пътното платно, като върхът и клоните му буквално са легнали върху тавана на бял автомобил, паркиран край тротоара. Заради продължаващия снеговалеж улицата е труднопроходима, а опасността от падане на други клони остава висока.Гражданите изразяват недоумение към кого трябва да подадат сигнал за надвисналата опасност, преди дървото да е нанесло още по-тежки щети."Къде трябва да се обадим, за да предотвратят по-големи трагедии?", пита риторично Грациела Димитрова.Този въпрос осветлява сериозен комуникационен и организационен вакуум в местната администрация. Иглолистните дървета в градска среда са особено рискови при обилен и мокър сняг, тъй като техните корони работят като платно, задържащо огромна тежест. Липсата на регулярно кастрене и експертно обследване на състоянието им преди началото на зимата неизбежно води до подобни инциденти.Докато институциите по традиция реагират постфактум, оправдавайки се с "тежките метеорологични условия", реалната сметка отново се плаща от гражданите. Собственикът на засегнатия автомобил ще трябва сам да поеме финансовата тежест от липсата на адекватна градска поддръжка, освен ако няма пълно автокаско, което да покрие щетите от събитието.