|Известен музикант пя на децата в Сливо поле
"Скъпи деца, този концерт е за Вас – защото Вие заслужавате празници, усмивки и обич всеки ден“, категоричен бе Валентин Атанасов. "Вие сте онези, които ни напомнят да не спираме да вярваме в доброто. Бъдете смели, обичащи и любопитни – защото вие сте бъдещето“, допълни кметът на Сливо поле и поясни, че идеята е в рамките на малко повече от един учебен час малчуганите да научат нещо ново и след това през годините като чуят тези песнички да знаят кой е написал тези вълшебни мелодии.
Спектакълът продължи близо час и започна с песента "Празник без предели“. Разбира се, Хайгашод Агасян изпълни и някои от най-популярните си песни като "Крокодил“, "Вълшебните думи“, "Хей, приятелю, здравей“, а също представи и една от най-новите си песни "Стоножката Сиси“, която е с намигване към по-колебливите. По традиция представлението завърши със "Светът е хубав, светът е чудесен!“, песента, която според Хайгашод Агасян обединява всички деца по света. Не липсваха и много танцувални детски песни, като "Молец“ и "Бал на мишките“. Както е известно, Хайгашод Агасян е носител на Голямата награда на "Златния Орфей" /1993 г./ и Първа награда от 1994 г. През 1997 г. е отличен с Приза на ООН на радиоконкурса за тийнейджърска песен. Известната "Не остарявай, любов" е носител на
награда за най-романтична любовна песен. Агасян е издал и редица компактдисковете с песни за деца. Всъщност Агасян има над 1000 авторови песни, като многократно е писал и музика за театрални спектакли, химни на училища и детски градини. По време на концерта си в Сливо поле големият български певец представи и една много специална и красива песен, отличена преди 10 години с голямата европейска награда в Букурещ. Става дума за "Мама“ – песен, посветена на майките. Музиката към песента е авторска на Хайгашод Агасян, а текстът на русенската поетеса Анета Мутафова.
Припомняме, че миналата година Хайгашод Агасян бе удостоен със знака на областния управител. Тогава отново по предложение на Драганов Агасян изнесе голям концерт пред повече от 300 деца в Бяла. Хайго ще продължи да радва децата от цялата страна и ще се среща с ученици от различни училища.
По-рано през деня областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев и главният секретар на администрацията Ирена Тодорова се срещнаха с Хайгашод Агасян и коментираха възможностите за провеждане на подобни концерти на повече места в региона.
