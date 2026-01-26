Извършва се проверка на замърсяване на река Дунав край Русенско
Георгиев обясни, че става дума за петно с жълтеникав цвят, което е със специфична миризма, но на този етап може да се заключи, че най-вероятно не е нефтопродукт от корабоплавателна дейност. След оглед на място може да се каже, че става дума за предимно брегово замърсяване на площ под 50 кв. м. Към момента точната му локация е под гр. Мартен, на 481 речен километър. Най-вероятно замърсяването се дължи на индустриален отпадъчен продукт.
Сигналът в Областната администрация в Русе бе получен днес малко преди 09:00 часа сутринта. Георгиев е категоричен, че понастоящем се предприемат всички необходими мерки. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни, обясни Георгиев.
