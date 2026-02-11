Пенчо Милков откри събитието, на което бяха отличени 134 възпитаници на 14 общински и 6 държавни училища.
"Победители са онези, които никога не спират. Затова посланието ми към вас е: не се отказвайте и продължавайте уверено напред. Търсете предизвикателствата, не бягайте от трудностите, а ги приемайте като възможност да растете. Възхищавам ви се и вярвам, че ще продължите да носите енергия и сила в нашия град“, заяви кметът.
122-ма ученици от 14 общински и 6 държавни училища получиха еднократно финансово подпомагане на обща стойност 10 010 лева. Даровитите русенци бяха наградени от кмета и от д-р Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието. "Благодаря ви, че ни карате да се гордеем с вашите постижения. Бъдете здрави, дерзайте и побеждавайте! За нас е чест, отговорност и особена радост да ви награждаваме всяка година“, каза д-р Георгиева.
Финансовата подкрепа е осигурена с решение на Общинския съвет в Русе и е част от Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г. Със средствата се подпомагат деца с изявени дарби и с призови класирания от конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта – от общински и регионални етапи до национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт и ученически игри.
С едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно са отличени общо 12 ученици от АЕГ "Гео Милев", МГ "Баба Тонка", СУПНЕ "Фридрих Шилер", СУ "Васил Левски", СУ "Христо Ботев" и ПГДВА "Йосиф Вондрак". Стипендиантите получиха наградите си от кмета Пенчо Милков.
Децата и младежите заслужиха грамоти за високи постижения и книгата "Русе – за първи път в България". На церемонията присъстваха заместник-кметът Енчо Енчев, председателят на постоянната комисия по младежта и спорта към Общинския съвет Пламен Рашев, членове на експертно-консултативната комисия, общински съветници, преподаватели, треньори, родители и съграждани. Празничната атмосфера беше допълнена от музикалните поздрави на ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов".
