Ромските квартали в Русе осъмнаха тази сутрин с КПП-та от полиция и жандармерия. Това е част от спецоперацията срещу изборните престъпления и купения вот, която се провежда днес в Русенска област, предаде Русе Медиа.

Проверяват се автомобили и документи на пътниците в тях в кв.“Селеметя“, "Чародейка“, "Тракцията“ и на други места в града.

Паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност – предвидени са мерки за разкриване и противодействие на престъпления от общ характер, срещу собствеността и личността, икономически и др. престъпления, както и засилен контрол върху участниците в движението с цел намаляване на нарушенията по пътищата.