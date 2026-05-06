Как изглежда Гергьовден през 1926 г. в Русе? От традиционната тарла през военния парад и градските събирания до обявите във вестника и благотворителните жестове, Гергьовден в Русе през 1926 г. показва как един празник обединява официалното и всекидневното в живота на хората. Това разкрива Държавен архив - Русе.

На 5 май 1926 г. вестник "Русенска поща“ отразява подготовката за Гергьовден, известен и като Ден на храбростта. Представянето на празника не е само религиозен или военен ритуал, а огледало на ценностите и навиците на русенци в междувоенна България.

Смисълът на празника

На първа страница е поставен акцент върху значението на празника на храбростта за русенци – ден на почит към армията, смелостта и националното достойнство.

Именици и традиции

Любопитен детайл са обявите на имениците в града. Повечето от тях изрично съобщават, че няма да приемат гости, което показва интересна социална норма – приемането на поздравления у дома е по-скоро изключение, отколкото правило.

Бирария "Хаберман“

В бирария "Хаберман“ по случай празника ще се лее шуменско пиво: "Хаберман, където русенсци прекарват най-весело Гергьовден. Точи се оглежало шумеско пиво".

Христо Кадийски пък рекламира специално анхиалско вино, подготвено за Гергьовден.

Тарлата и традициите

Общината уведомява гражданите, че: 6 май е официален празничен ден, ще се проведе военен парад, започва традиционната тарла, като се очаква хубавото време да привлече и гости от околните села.

Благотворителност и обществен живот

Георги Бакърджиев отбелязва имения си ден с дарение за сиропиталището – жест, който показва връзката между личния празник и обществената отговорност. Той дарява 500 лева на сиреците по случай именния си ден.

Политически и обществени организации

Гергьовден е патронен празник на Демократическия сговор. Клубът на запасните офицери дава указания за участие в честванията. Дружество "Инвалид“ също организира своите членове. Колоездачното дружество планира включването си в празничните прояви.

"Русенска поща“ разкрива Гергьовден не само като военен и религиозен празник, но и като ден, в който се преплитат традиции, обществен живот, благотворителност и градска култура.