Какво ще се случи, ако дигата край русенското село Николово се скъса?



Meteo Balkans публикуваха симулация на най-лошия възможен сценарий. На притеснителната схема се вижда, че от наводнение е застрашен целият район от Николово до Мартен, като в него попадат селищата и земеделските терени между тях.



Meteo Balkans ви призовава да следите официалната информация от институциите, а "Фокус" ви припомня, че областният управител е категоричен, че ситуацията е под контрол и съответните институции разботят по решаването на проблема с дигата на езерото в Лесопарк "Липник“, състоящ се от частично свличане на земна маса, предизвикано от интензивните валежи. Припомняме също, че по-рано днес BG-ALERT се задейства и жители на Николово, Сандрово и Мартен бяха евакуирани.