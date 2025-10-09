Новини
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Автор: Емануела Вилизарова 17:44Коментари (0)182
© Meteo Balkans
виж галерията
Какво ще се случи, ако дигата край русенското село Николово се скъса?

Meteo Balkans публикуваха симулация на най-лошия възможен сценарий. На притеснителната схема се вижда, че от наводнение е застрашен целият район от Николово до Мартен, като в него попадат селищата и земеделските терени между тях.

Meteo Balkans ви призовава да следите официалната информация от институциите, а "Фокус" ви припомня, че областният управител е категоричен, че ситуацията е под контрол и съответните институции разботят по решаването на проблема с дигата на езерото в Лесопарк "Липник“, състоящ се от частично свличане на земна маса, предизвикано от интензивните валежи. Припомняме също, че по-рано днес BG-ALERT се задейства и жители на Николово, Сандрово и Мартен бяха евакуирани.

09.10.2025 Бедствено положение и евакуация в Русенско за следващите два дни
09.10.2025 Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
09.10.2025 Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово -
Просена
Просена
09.10.2025 Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
09.10.2025 Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
09.10.2025 След наводнението: Аварийно подменят пътната настилка в Русе
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
