Какво е "Културен чек" и защо Общината го раздава на зрелостници от Русе?

© Фейсбук страница на ДТ За четвърта поредна година Община Русе предоставя на всички дванадесетокласници от русенските общински и държавни училища възможността да се докоснат до богатия културен живот на града чрез инициативата "Културен чек“. От 6 октомври до 31 декември зрелостниците ще могат да използват чека, за да посетят по свой избор концерт или театрален спектакъл в един от трите русенски държавни културни института – Държавна опера – Русе, Драматичен театър "Сава Огнянов“ и Държавен куклен театър.



Единственото ограничение е, че чекът не важи за премиерни и гостуващи представления. През новата учебна година общо 1300 дванадесетокласници ще получат своя персонален "Културен чек“, на който са изписани името на ученика и училището, в което се обучава, съобщи Общината.



Инициативата има за цел да приобщава младите хора към музикалното и театралното изкуство, да насърчава културното им развитие и да популяризира репертоара и дейността на трите водещи културни института в Русе.



За 2025 г. средствата за "Културен чек“ са в размер на 10 000 лева и са осигурени от бюджета на Община Русе.