Какво постигна община Русе през изминалата седмица?
РЕСОР "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:
- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. "България“, ул. "Антим Първи“, ул. "Белмекен“, ул. "Вихрен“, ул. "Генерал Кутузов“, ул. "19 – ти февруари“, ул. "Ибър“, ул. "Казанлък“, ул. "Македония“, ул. "Неофит Бозвели“, както и по уличните мрежи на кв. "ДЗС“, с. Басарбово, с. Николово, с. Ново село и с. Червена вода;
- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. "Свобода“, в Лесопарк "Липник“ и в междублоковите пространства на бл. "Ела“ и бл. "Ясен“ в кв. "Здравец – Изток“;
- подменени бяха 4 и възстановени 19 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;
- изработени бяха 42 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;
- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. "Борисова“ с ул. "Хан Крум“ и бул. "Липник“ с ул. "Иван Ведър“;
- извършено бе ръчно и машинно снегопочистване по ул. "Търговска“, ул. "Проф. Димитър Баларев“, ул. "Дряновска“, ул. "Потсдам“, местност Сухия кладенец, както и в близост до училища, ясли и детски градини в града, извършено бе и машинно почистване на част от пътните платна;
- извършено бе ръчно и машинно почистване на тротоари, вкл. разпръскване на смес против обледяване по бул. "Липник“, ул. "Доростол“, ул. "Иван Ведър“, ул. "Плиска“, ул. "Потсдам“, ул. "Проф. Димитър Баларев“, ул. "Тулча“, ул. "Чипровци“ и др. в близост до училища, ясли и детски градини в града;
- продължават дейностите по зимно поддържане на територията на община Русе;
- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:
- ул. "Щип“ - понеделник;
- ул. "Родопи“, между бл. "Бабуна планина“ и бл. "Руй планина“ - вторник;
- ул. "Димчо Дебелянов“ 2А – сряда;
- ул. "Муткурова“ 86, зад бл. "Цюр“ 3 - четвъртък;
- бул. "Христо Ботев“ /до бл. "13“/ – петък;
- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 6, и бе извършена кастрация на 6 кучета. Извършена бе ваксинация на 26 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.
РЕСОР "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:
- на 13 януари бяха обявени свободни места за прием в яслени групи, детски градини и подготвителни групи в училища;
- сключен бе договор за електронна и физическа продажба на билети за концерта на Ара Маликян на 27 март с още една национална платформа. От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за концерта му и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в "Арена Русе“. През февруари ще бъдат пуснати за продажба – на каса и онлайн, билетите за останалите концерти от фестивала;
- проведени бяха срещи със спонсори, във връзка с осигуряване на външното финансиране за провеждането на 65. Международен фестивал "Мартенски музикални дни;
- обновени бяха функционалности за потребителите и администраторите на сайта на Международния фестивал "Мартенски музикални дни“;
- продължават административните дейности по изпълнението на проект "Русе Арт Фест“, договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ – прием на отчети от културните оператори;
- проведени бяха работни срещи, във връзка с партньорства с местни организации за инициативи в културния сектор;
- издадени бяха заповеди за одобряване отпускането на средства за подпомагане на деца с изявени дарби, подали искания за подкрепа в периода 1 октомври - 30 декември 2025 г., изпратена бе информацията до Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта за осигуряване на финансиране.
РЕСОР "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:
- проведен бе семинар по проект “ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability"("Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост“). На събитието бе представен задълбочен анализ на климатичните рискове за територията на община Русе, свързани с речни наводнения, интензивни валежи и пожари. Акцент беше поставен върху основните изводи от климатичната оценка, ключовите рискове и приоритети за действие, както и тяхната роля за предстоящата трета фаза по проекта, която ще бъде посветена на идентифициране и приоритизиране на подходящи адаптационни мерки за Община Русе;
- на 14 януари бе взето участие в информационна среща по "Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028)“, администрирана от Министерството на младежта и спорта. Основната цел на срещата бе обсъждане на указанията за кандидатстване и отчитане по програмата, както и задаване на конкретни въпроси, свързани с процеса на кандидатстване;
- регистрирани бяха три апартамента за гости и бяха категоризирани 8 обекта;
- изготвена бе тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост на 30 януари.
РЕСОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:
- издадено бе разрешение за строеж за основния ремонт на Регионална библиотека "Любен Каравелов“. Предстоят процедури за избор на изпълнител за строително-монтажните работи, строителен надзор и авторски надзор, като след приключването им, ще се пристъпи към същинското изпълнение;
- сключен бе договор за авторски надзор за изграждането на нова детска ясла в кв. "Родина“ 3, като след сключване на договор за строителен надзор, ще бъде открита строителна площадка;
- продължава ремонтът на ДГ "Слънце“ на ул. "Шейново“ 14“;
- продължава основният ремонт на общежитието към ПГСС "Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик;
- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ "Васил Левски“;
- продължава основният ремонт на ОУ "Отец Паисий“;
- продължава реконструкцията на водопровод по бул. "Гоце Делчев“ - от ул. "Генерал Кутузов“ до ул. "Русофили“;
- извършени бяха 4 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани;
РЕСОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:
- на 13 януари бяха обявени свободните места за прием в общинските детски ясли;
- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните
услуги;
- извършени бяха 13 проверки на потребители по процедура "Иновативни здравно –
- консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 7 домашни посещения на потребители и бяха подадени 7 нови заявления за социалната услуга "Асистентска подкрепа“;
- приети бяха 15 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм "Лична помощ“ и 15 заявления за кандидати за лични асистенти;
- извършени бяха 17 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм "Лична помощ“;
- консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;
- извършена бе проверка по сигнал в здравния кабинет на ДГ "Русалка“ 2 съгласно изискванията на Наредба №Н-2 от 12.09.2025 г.;
- екипът по ранно детско развитие към детските ясли посети по график Детски ясли 5, 6, 8, 9 и 12. В Детска ясла 5 специалистите проследиха адаптацията и развитието на децата, а в Детски ясли 6, 8, 9 и 12 бяха проведени игри за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото, съчетани с въвеждане на речеви стимули, които съпътстват всяко движение;
- стартираха дейностите по Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпление“. Проведени бяха две сесии от експертите на Превантивно-информационния център със 105 ученици от 12 клас на МГ "Баба Тонка“ и ПГЕЕ "Апостол Арнаудов“ на тема "Превенция употребата на наркотични вещества“;
- по програма "Кодово име живот“ бяха проведени две сесии с 50 ученици от 7 клас на ОУ "Отец Паисий“;
- по програмата "Спорт за свободен живот“ бяха проведени две спортни тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и с младежи от Кризисния център за непридружени лица;
- експертите от Превантивно-информационния център проведоха група за взаимопомощ с 6 участници;
- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. "Селеметя“ и кв. "Дружба“, като обхванаха 31 лица и ги консултираха за Закона на здравното осигуряване, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар и за превенция на заразяване със сезонен грип. На 18 лица бе подпомогнат достъпът до медицински прегледи;
- изготвени бяха 24 карти за хора с трайни увреждания;
- до момента в Русе има издадени 586 разрешения за таксиметров превоз.
РЕСОР "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:
- проведена бе церемонията "Спортист на годината – 2025“;
- обработени бяха отчети по програма "Спорт 2025 г.“;
- изготвени бяха графици и програми за Ученическите спортни игри за 5-7 и 8-10 класове;
- извършена бе подготовка за финалната фаза на "Купа на България“ Висша лига по волейбол за жени, която ще се проведе на 24 и 25 януари в Русе с участието на отборите на "Любо Ганев - Автосвят“, "Локомотив София“, Волейболна академия "Стойчев - Казийски“ и "Спартак – Варна“;
- извършена бе подготовка на зала "Дунав“ за провеждане на баскетболни и волейболни срещи;
- извършени бяха ремонтни дейности по отстраняване на възникнала авария по тръбопровода в басейна на Община Русе към СУ "Майор Атанас Узунов“;
- извършена бе подмяна на осветителни тела в зала "Локомотив“;
- представители на Общинския младежки дом взеха участие в телевизионното предаване "Знание.бг", в което представиха предстоящо събитие, посветено на избора на образование и професионален път на младите хора;
- Фолклорен танцов състав "Зора“ и Мажоретен състав "Екстрийм“ взеха участие в церемонията “Спортист на годината 2025";
- продължава подготовката на образователния формат "Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града. Проявата представлява платформа за симулация на държавната власт, която дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация;
- за 19-а поредна година Общинският младежки дом съвместно с ВиК – Русе провежда Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчи творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси. Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. "Водата и хората“, като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс;
- продължава подготовката за конкурс-рецитала "За да я има България“, посветен на националния ни празник и който ще се проведе на 3 март.
