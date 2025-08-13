Какво се случва с държавните имоти в Русенско?

© Областна администрация - Русе Към момента областният управител на Русе Драгомир Драганов управлява 147 държавни имота – 122 частна и 25 публична собственост. Това стана ясно по време на срещата, посветена на имотите с отпаднала необходимост.



Драганов посочи, че броят им варира заради динамичния процес на предаване и приемане на имоти между ведомства и областната администрация. Много от тях са в лошо състояние поради липса на средства за поддръжка. Пример са бившите ветеринарни лечебници, неизползвани над 20 години.



В индикативния списък на държавни имоти с отпаднала необходимост за Русенска област фигурират 93 обекта, като само 5 са под управлението на областния управител. Сред тях са мелничната сграда към ПГМ "Юрий Гагарин“, две ветеринарни лечебници в Щръклево и Николово и два имота на ул. "Капитан Райчо Николов“.



По Програмата за управление на държавната собственост, приета от Министерския съвет през май 2025 г., 24 имота в Русенско са включени в план за приватизация, като за осем вече има образувани преписки. Част от тях са привлекли инвеститорски интерес, включително ветеринарните лечебници и имоти в с. Ряхово и Източната промишлена зона на Русе.



Сградата на ул. "Рила“ №10 (бившият Държавен архив) и бившата мелница на ул. "Алеи Възраждане“ №2 са в изключително лошо състояние и предстои нова приватизационна процедура.



Областната администрация напомни, че по закон имоти – държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно на общините за управление или да се прехвърлят в тяхна собственост с решение на Министерския съвет.



В срещата участваха заместник областният управител Георги Георгиев, главният секретар Ирена Тодорова, експерти и представители на политически партии от Общинския съвет.