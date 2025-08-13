ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво се случва с държавните имоти в Русенско?
Драганов посочи, че броят им варира заради динамичния процес на предаване и приемане на имоти между ведомства и областната администрация. Много от тях са в лошо състояние поради липса на средства за поддръжка. Пример са бившите ветеринарни лечебници, неизползвани над 20 години.
В индикативния списък на държавни имоти с отпаднала необходимост за Русенска област фигурират 93 обекта, като само 5 са под управлението на областния управител. Сред тях са мелничната сграда към ПГМ "Юрий Гагарин“, две ветеринарни лечебници в Щръклево и Николово и два имота на ул. "Капитан Райчо Николов“.
По Програмата за управление на държавната собственост, приета от Министерския съвет през май 2025 г., 24 имота в Русенско са включени в план за приватизация, като за осем вече има образувани преписки. Част от тях са привлекли инвеститорски интерес, включително ветеринарните лечебници и имоти в с. Ряхово и Източната промишлена зона на Русе.
Сградата на ул. "Рила“ №10 (бившият Държавен архив) и бившата мелница на ул. "Алеи Възраждане“ №2 са в изключително лошо състояние и предстои нова приватизационна процедура.
Областната администрация напомни, че по закон имоти – държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно на общините за управление или да се прехвърлят в тяхна собственост с решение на Министерския съвет.
В срещата участваха заместник областният управител Георги Георгиев, главният секретар Ирена Тодорова, експерти и представители на политически партии от Общинския съвет.
