В съботния ден русенци могат да очакват предимно слънчево време. Възможни са валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури в крайдунавския град ще достигат до 16°, сочи прогнозата на НИМХ, цитирана от Ruse24.bg.

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 17°.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието предимно облачно ще бъде над северното крайбрежие, а над южното ще има повече слънчеви часове. На места ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.