продължават строителните дейности по благоустройство на околоблоковото пространство до бл. "Странджа планина“ в кв. "Родина“ 1;извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по републикански път I – 5, бул. "Генерал Скобелев“, бул. "Липник“, бул. "Неофит Бозвели“ /на кръстовището с ул. "Борисова“/, бул. "Съединение“, бул. "Тутракан“, бул. "Цар Освободител“, ул. "Борислав“, ул. "Захари Стоянов“, ул. "Константин Иречек“, ул. "Неофит Рилски“, ул. "Никола Петков“, ул. "Олимпи Панов“, ул. "Пристанищна“, ул. "Професор Д. Баларев“, ул. "Стефан Стамболов“, ул. "Студентска“;отстранени бяха опасни пропадания по ул. "Николай Здравков“, ул. "Рига“, ул. "Тунджа“ и до бл. "309“ в кв. "Чародейка“;ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти на пл. "Свобода“;извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. "Трети март“, бул. "Тутракан“, бул. "Цар Освободител“, ул. "Антим“, ул. "Будапеща“, ул. "Българска морава“, ул. "Гевгели“, ул. "Захари Стоянов“, ул. "Киев“, ул. "Муткурова“ /на кръстовището с ул. "Оборище“/, ул. "Йосиф Хербст“, ул. "Никола Здравков“, ул. "Неофит Бозвели“, ул. "Петрохан“, ул. "Плиска“, ул. "Червен“, както и по уличните мрежи на гр. Мартен, кв. "ДЗС“, кв. "Долапите“, кв. "Средна кула“ и с. Червена вода;извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на възрожденците и в околоблоковите пространства на бл. "3“ в кв. "Дружба“ 1, бл. "Елба“ в кв. "Дружба“ 2, бл. "Николаев“ в кв. "Здравец“ и бл. "Индже войвода“ в кв. "Здравец – Изток“;монтирани бяха 9 нови и бяха възстановени 27 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;изработени бяха 52 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. "Стефан Стамболов“ с ул. "Сент Уан“, ул. "Борисова“ с бул. "Генерал Скобелев“ и бул. "Неофит Бозвели“;положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. "Княжевска“, ул. "Неофит Рилски“ и пред вх. "Д“ на бл. "Чавдар войвода“ в кв. "Здравец – Изток“;4 броя излезли от употреба моторни превозни средства бяха принудително преместени от имот общинска собственост и приети в площадка за временно съхранение, където ще престоят 3 месеца, преди да започне дейността по тяхното разкомплектоване;на 26 февруари бе проведена сесия на Обществения съвет по околна среда в Русе, по време на който бе приет правилник и бяха обсъдени дейностите за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Русе;продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:ул. "Щип“ понеделник;ул. "Родопи“, между бл. "Бабуна планина“ и бл. "Руй планина“ вторник;ул. "Димчо Дебелянов“ 2А – сряда;ул. "Муткурова“ 86, зад бл. "Цюр“ 3 четвъртък;бул. "Христо Ботев“ /до бл. "13“/ – петък;в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета. Осиновени бяха 10 кучета и бе извършена кастрация на 15 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 6 кучета.на 26 февруари бе проведен първият информационен ден по програма "Култура“ за 2026 г. на Община Русе;обобщена бе информация и бе разпространен културният афиш за месец март, актуализирани бяха и предстоящите събития в сайта на Община Русе;изготвени бяха рекламни материали за "Мартенски музикални дни“;извършена бе подготовка на събитията, с които ще бъде отбелязан Националният празник на Република България – 3 март. Изпратени бяха покани до гости и официални лица, проведени бяха работни срещи и разговори с културните оператори, организиращи събитията, част от проекта "Русе Арт Фест“, договор BGRRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“;извършена бе подготовка на церемониите за отбелязването на гибелта на Ангел Кънчев и Баба Тонка съответно на 17 и 27 март;съгласувани бяха доклади и договори с технически персонал и изпълнители от "Мартенски музикални дни“;извършена бе подготовка на предложение за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас, във връзка с необходимостта от привеждането им в съответствие с нормативни актове от повисок ранг;взето бе участие в работна среща за изпълнение на дейности по процедура "Достъп до образование за всяко дете“, във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.Община Русе получи официална покана да разработи в пълни детайли своята иновативна концепция за развитие на туризма и устойчивата мобилност. С решение на Комитета за наблюдение на програмата "Интеррег VIA Румъния-България“ от 25 февруари, съвместната идейна разработка на Община Русе и Община Кълъраш /Румъния/ бе класирана сред 11-те най-високо оценени предложения, които продължават към финалния етап на финансиране. Проектът предвижда мащабни подобрения в градската среда и туристическата инфраструктура на Русе, като акцентът е поставен върху европейския велосипеден маршрут Евровело 6:зелена мобилност изграждане на нова 7километрова велоалея, която ще свърже градската мрежа на Русе с Лесопарк "Липник“, превръщайки го в още подостъпно място за спорт и отдих;нова атракция – в сърцето на Парка на младежта ще бъде изграден модерен Планетариум, който ще се превърне в образователен и туристически център за децата и гостите на града;европейска свързаност маркиране на 5 км. ключова връзка с трансевропейския маршрут и рехабилитация на трасета в партньорския град Кълъраш, включително ремонт на местната зоологическа градина;в сградата на Община Русе бе проведена пресконференция, по време на която бяха обявени подробности за съвместното трансгранично събитие "Парад на Дунава – два флага, една река“, което ще се проведе на 27 юни и на което Русе и Гюргево ще бъдат домакини. Кулминация на събитието ще бъде дефиле на над 150 лодки и джетове по река Дунав, съпроводено с концертна и празнична програма на двата бряга. Инициативата е предложена за включване в Програмата за развитие на туризма на Община Русе за 2026 г. и има потенциал да се утвърди като значим туристически акцент и фактор за насърчаване на културния и туристически обмен в региона. Заместниккметът Златомира Стефанова заяви, че целта е "Парад на Дунава – два флага, една река“ да се развие като ежегоден международен фестивал и символ на партньорството между Русе и Гюргево, който да привлича международно внимание към региона;издадени бяха 12 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, обработени бяха 3 нови заявления за категоризация на туристически обекти и бе прекратена категоризацията на един ресторант;сключени бяха 3 договора за отдаване под наем на обекти – общинска собственост – на ул. "Александър Хаджирусет“, на пл. "Др Мустаков“ и в кв. "Чародейка – Г -Юг“;извършени бяха дейности за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 обекта публична и частна общинска собственост, който ще се проведе на 20 март.- продължава изпълнението на строителни-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда "Боримечка“ – монтира се дограма по общите части;- продължава изпълнението на въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина "Слънце“ на ул. "Шейново“ 14. Към момента на обекта се извършват дейности по изграждане на вътрешната електрическа и отоплителната инсталация. Довършването на фасадната мазилка ще се изпълни при благоприятни метеорологични условия. Предстои и изграждане на фотоволтаична електроцентрала;- продължават дейностите по основния ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Отец Паисий“;- продължава реконструкцията на водопровод по бул. "Гоце Делчев“ - от ул. "Генерал Кутузов“ до ул. "Русофили“;- изработени бяха инвестиционните проекти за ул. "Св. Наум“ и ул. "Коледница“ за изпълнение на основни ремонти на тротоарни и улични настилки, като започнаха процедури по съгласуване на проектите с компетентните органи;- започнаха строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на сградите в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие“ на ул. "Белмекен“ 16. Дейностите предвиждат и изграждане на топла връзка между сградите, което ще улесни както ежедневната работа на персонала, така и придвижването на потребителите на социалната услуга, особено при неблагоприятни климатични условия;- извършени бяха 12 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;сключен бе договор за предоставяне на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“;извършени бяха 5 проверки на потребители по процедура "Иновативни здравно-социални услуги“;консултирани бяха 12 човека за социалната услуга "Асистентска подкрепа“;изготвени бяха 74 трудови договора и тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм "Лична помощ“;консултирани бяха 35 лица, по въпроси касаещи социални услуги и други социални придобивки, както и 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе“;създадена бе организация за извършване на проверки на здравните кабинети в училищата;екипът по ранно детско развитие посети Детски ясли 9, 15, 4, където бяха проведени дейности, насочени към стимулиране на когнитивно развитие - мислене, памет, разпознаване, сравнение и игри за стимулация на тактилната система. В Детски ясли 5, 6 и 8 бяха проведени игри за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото, съчетани с въвеждане на речеви стимули, които съпътстват всяко движение - звукоподражания, кратки инструкции, назоваване на предмети и ритмични фрази. Посетена бе и Детска ясла 12, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата, а на екипите в детското заведение бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;във връзка с дейностите по Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпление“, екипът на Превантивно-информационния център проведе сесия с 20 ученици от 12. клас на ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова“ на тема "Превенция на употребата на наркотични вещества“. Във връзка с програма "Кодово име "Живот“ бе проведена сесия с учениците от 7. клас от ОУ "Любен Каравелов. Обхванати бяха 20 деца. Проведена бе среща с 20 ученици от 8. клас на ПГ по механотехника на тема "Превенция на употребата на психоактивни вещества“;здравните медиатори извършиха обход в кв. "Родина“ и кв. "Дружба“, където консултираха 39 лица за Закона на здравното осигуряване, за задължителните имунизации и за препоръчителната HPV ваксина срещу човешки папилома вирус. Проведена бе интерактивна сесия с 22 ученици от 7. клас в ОУ "Любен Каравелов“ на тема "Влияние на групата върху поведението. Личен избор“. Оказано бе съдействие на 18 лица за извършване на медицински прегледи;във връзка с дейностите по програмата за селективна превенция "Спорт за свободен живот“, бе проведена спортна тренировка с 10 младежи, използващи социална услуга в Кризисния център за непридружени деца;изготвени бяха 25 бр. карти за хора с трайни увреждания;на 26 февруари бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. "Муткурова“ и ул. "Н. Войводов“, във връзка с кабелно електрозахранване;до момента са издадени 613 разрешения за таксиметров превоз.- приключиха общинските първенства на Ученическите спортни игри по волейбол за момичета 5 - 7 клас;- продължават дейностите по информиране на русенските спортни клубове за кандидатстване по програма "Спорт - 2026 г.“;- проведени бяха баскетболни срещи в зала "Дунав“;- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на футболна среща;- извършени бяха дейности по измазване на части от сградата на бившата Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии;- на 22 февруари бе проведено обучение с младежи от Младежкия парламент на тема "Трудово-правни отношения“;конкурс-рецитала "За да я има България“, посветен на Националния ни празник, който ще се проведе на 3 март;Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчава творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси. Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. "Водата и хората“, като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс. Темата засяга и глобалните предизвикателства, свързани с водната криза, ролята на жените и необходимостта от устойчиво управление на водата;образователния формат "Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.