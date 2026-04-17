Какво свърши Община Русе в рамките на седмицата? Представяме ви отчета за дейността на общинската администрация.

Опазване на околна среда и комунални дейности:

- приключиха ремонтните дейности по предварителна подготовка и бе положена нова пътна настилка с два слоя /неплътен и плътен/ асфалт по протежение на ул. "Екатерина Каравелова“ и ул. "Цибрица“;

- приключиха подготвителните работи и бе положен първият слой неплътен асфалтобетон по ул. "Ракитово“;

- продължават довършителните строителни дейности по благоустройство на околоблоковото пространство на бл. "Странджа планина“ в кв. "Родина“ – полагане на бетонова настилка на тротоари;

- приключиха дейностите по неотложен авариен ремонт на разрушена пътна настилка на места по протежение на бул. "България“;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. "Борисова“, ул. "Васил Априлов“, ул. "Видин“, ул. "Прага“, ул. "Панайот Волов“ и ул. "Търговска“;

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. "Никола Здравков“, ул. "Тунджа“, ул. "Богдан войвода“ и до бл. "312“ в кв. "Чародейка – Север“;

- ремонтирани бяха дъждоотвеждащи шахти на ул. "Захари Зограф“;

- продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. "Свобода“ и ул. "Александровска“;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5 /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, бул. "Липник“, бул. "Тутракан“, бул. "Христо Ботев“, бул. "Цар Освободител“, ул. "Доростол“, ул. "Зорница“ /вкл. и полагане на нова захранваща мрежа/, ул. "Изола планина“ /вкл. премахване на стари и монтиране на нови стълбове/, ул. "Йосиф Дайнелов“, ул. "Левента“, ул. "Матей Попов“, ул. "Никола Й. Вапцаров“ /до бл. "12“ и бл. "13“/, ул. "Николаевска“ /вкл. полагане на нова подземна захранваща мрежа/, ул. "Петрохан“ /до бл. "Силистра“/, ул. "Филип Станиславов“, ул. "Цар Самуил“, както и по уличните мрежи на кв. "Средна кула“, гр. "Мартен“ и с. Семерджиево;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. "Свобода“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. "7“ в кв. "Дружба“ 1 и бл. "205“ в кв. "Чародейка – Юг“ /вкл и монтиране на нов стълб/;

- изградено бе допълнително осветление до стъпалата за достъп от ул. "Солун“ до ул. "Плевен“;

- монтирани бяха 5 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха общо 16 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. "Съединение“ с ул. "Майор Ат. Узунов“ и бул. "Липник“ с ул. "Котовск“;

- положена бе пътна маркировка за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. "Муткурова“ и ул. "Свети Наум“;

- по график бяха измити ул. "Пристанищна“, бул. "Съединение“, ул. "Свети Наум“, ул. "Майор Узунов“, ул. "Мостова“, ул. "Свети Георги“, ул. "Муткурова“, ул. "Българска морава“, ул. "Гевгели“, ул. "Иларион Макариополски“ бул. "Липник“, бул. "Тутракан“, ул. "Плиска“, ул. "Доростол“ кръгово "Альоша“, ул. "Независимост“, бул. "Фердинанд“, бул. "Цар Освободител“;

- окосени бяха тревни площи в района на ул. "Плиска“, ул. "Доростол“, НЧ "Захари Стоянов - 1937“, ул. "Захари Стоянов“, ул. "Шипка“, ул. "Кадин мост“, ул. "Вискяр планина“, ул. "Петрохан“, ул. "Байкал“, ул. "Юндола“, бул. "Христо Ботев“;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 18 кучета, осиновени бяха 4 кучета и бе извършена кастрация на 8 кучета. Извършена бе ваксинация на 24 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 6 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

Образование и култура:

- продължава подготовката за провеждането на традиционното Великденско хоро, което ще се проведе на 12 април от 11 ч. пред сградата на Община Русе, изработени и разпространени бяха рекламни материали, както и фейсбук събитие;

- продължават административните дейности по проект "Русе Арт Фест“, договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“;

- подготвена бе програмата, с която ще бъде отбелязан 15 април – Ден на българския всеучилищен химн, написан от Стоян Михайловски в Русе;

- продължава подготовката на събитията, с които ще бъде отбелязана 150-годишнината от избухването на Априлското въстание в Русе на 20 април;

- проведено бе заседанието на втората комисия, оценяваща по същество проектните предложение по Програма "Култура“ 2026;

- продължават административните дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. МФ "Мартенски музикални дни“;

- извършена бе подготовка за провеждане на събитията по случай 6 май – Празника на Русе и Националния празник на храбростта и българската армия;

- приети бяха месечни и тримесечни касови отчети и относими справки от образователните институции;

- проведена бе работна среща, във връзка с подготовката на ежегодния концерт на детските градини;

- изпратена бе до РУО - Русе обобщена информация от училищата по ПМС №46 за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование;

- извършен бе вътрешен контрол върху процесите по приготвяне, съхранение и разпределение на храни в ДГ "Русалка“.

Международни програми и проекти, инвестиции и собственост:

- Община Русе получи официално одобрение за финансиране на ново проектно предложение, насочено към развитието на потенциала на децата и учениците в региона. Проектът "Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Русе“ ще се реализира по Програма "Образование“ 2021-2027 г., в рамките на процедура "Подкрепа за ученици с таланти“ през следващите 36 месеца. Инвестицията в размер на 349 034 евро е насочена към приоритетната ос "Модернизация и качество на образованието“ и ще обхване над 350 деца и ученици от цялата община – от предучилищна възраст до XII клас, включително деца и ученици от уязвими групи, чийто майчин език не е български. Основният фокус е създаването на устойчива среда, която да насърчава изявата на талантите в ключови области изкуства, култура, спорт и STEM (наука, технологии, инженерство и математика). За целта ще бъдат организирани и проведени школи, образователни академии, работилници, лагери, фестивали, конкурси и др. Чрез участието си в проекта, учениците ще имат възможност да постигнат по-високи резултати в обучението си и да развият специфичните си заложби;

- на 6 април в София бе проведена работна среща между представители на Община Русе и представители на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие по проекти № BG16FFPR003-1.001-0012-C01 "Градска среда, култура и икономическо развитие“ и № BG16FFPR003-1.001-0011-C03 "Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе" с бенефициент Община Русе. Беше обсъден напредъкът по изпълнение на дейностите, с цел успешно приключване на проектите в срок. Финансирането и на двете интегрирани проектни идеи е по програма "Развитие на регионите“;

- извършен бе текущ контрол в ОУ "Отец Паисий“ от експерти на Община Русе и представители на фирмата изпълнител на строителните дейности, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост, като инвестицията е изцяло безвъзмездна и възлиза на близо 1 милион и 400 хиляди евро. Обектът е на етап преди приключване, като остават единствено довършителни работи. Обособени са и предвидените STEM пространства и достъпната архитектурна среда;

- издадени бяха 11 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито.

Устройство на територията:

- издадени бяха разрешения за строеж за основен ремонт на ул. "Коледница“ и бул. "Съединение“, като след влизането им в сила, ще започне изпълнението на предвидените ремонтни дейности. Освен двете улици, ще бъде извършен ремонт и на ул. "Свети Наум“, като целта е новите участъци от уличната мрежа да се свържат с вече ремонтираните ул. "Плиска“ и ул. "Доростол“. Инвестиционният проект бе изработен и бе възложено изготвяне на оценка за съответствие, с цел одобряването му и издаване на разрешение за строеж;

- открита бе строителната площадка за ремонта, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. "Цариброд“ 3;

- продължават преустройството и реконструкцията на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие“;

- продължава подобряването на енергийните характеристики на бл. "Ильо войвода“ – гр. Русе, като бяха извършени дейности по фасадите – зидане на балкони и поставяне на топлоизолация;

- продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС "Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик“, извършени бяха дейности по преустройството на стаите и общите части;

- продължава подобряването на енергийните характеристики на бл. "Боримечка“, монтирана бе дограма по самостоятелните обекти;

- продължава ремонтът на ДГ "Слънце“ на ул. "Шейново“ 16;

- продължава изграждането на спортна зала в СУ "Васил Левски“, извършени бяха дейности по изграждането на трибуните на вътрешното баскетболно игрище;

- извършени бяха 5 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- съставени бяха два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на съобщаване на заинтересованите лица;

Социални дейности, здравеопазване и транспорт:

- продължава извършването на проверки за напредъка на ремонтите в Дом за стари хора "Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие“ и Дом за пълнолетни лица с деменция "Приста“;

- консултирани бяха 11 човека за социалната услуга "Асистентска подкрепа“;

- извършени бяха 19 домашни посещения на потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа“, с цел проследяване качеството на грижа;

- извършени бяха 16 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм "Лична помощ“;

- подготвен бе финансовият отчет до Агенцията за социално подпомагане с изчислени средствата за възнагражденията на 1542 лични асистенти, предоставящи лична помощ, съгласно чл. 33 от Закона за личната помощ, който регламентира превеждането на средствата за изпълнените часове подкрепа на лицата с увреждане, от АСП към бюджета на Община Русе;

- консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- по случай 7 април - Световния ден на здравето, бе организирана празнична среща на медицинските специалисти от училищното здравеопазване, екипите на Превантивно-информационния център и ранно детско развитие, по време на която специалистите бяха поздравени и удостоени с поздравителен адрес от кмета на Община Русе;

- консултирани бяха 2 двойки по програма "Асистирана репродукция“;

- във връзка с регистрирани случаи на морбили в страната и превенцията на опасното заболяване, здравните медиатори съвместно с експерт от дирекция "Надзор на заразните болести“ към РЗИ – Русе посетиха около 100 адреса по списък, подаден от общопрактикуващите лекари на деца с пропусната задължителна имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола. Извършени бяха и консултации за превенция на заразяване със заболяването морбили;

- екипът за ранно детско развитие посети по график Детска ясла 1, с цел наблюдение и подкрепа на новите деца и на конкретен казус, като специалистите от екипите бяха консултирани и насочени към индивидуален подход. Консултиран бе родител на дете от Детска ясла 9 от логопеда на екипа;

- по програмата "Спорт за свободен живот" бяха проведени 2 спортни тренировки с децата от Центъра за работа с деца на улицата и младежи доброволци на Превантивно-информационния център;

- експертите от Превантивно-информационния център проведоха група за взаимопомощ на родители на зависими;

- по програмата "Уча се да чувствам и разбирам" приключиха сесиите с две паралелки от първи клас на ОУ "Отец Паисий“;

- изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

- на 7 април бяха въведени временни организации за безопасност на движението на следните локации:

- ул. "Даскал Аверкий“ 59 и ул. "Ген. Топалджиков“ в с. Басарбово, във връзка с канализационно отклонение за поземлен имот и реконструкция на водопровод;

- ул. "Яворов“, с. Ново село, във връзка с водопроводно отклонение за поземлен имот;

- ул. "Гоце Делчев“ 72 и 86, във връзка с водопроводно отклонение за поземлен имот.

Спорт и младежки дейности:

- проведена бе работна среща, във връзка с организирането на Европейската младежка купа по стрелба с лък;

- организиран бе транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зонални първенства на Ученическите спортни игри;

- приключи провеждането и бяха наградени победителите на общинското първенство от Ученическите спортни игри по футбол за 5-7 клас;

- извършени бяха организационни дейности за провеждане на събитие "Празник на футбола“, което ще се проведе на 30 май;

- извършени бяха дейности по организация на младежкото куиз събитие "Да си добър е TRENDY";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща;

- започнаха ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- продължава подготовката на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване на тренировъчния и състезателен сезон;

- извършено бе почистване на двора на бившата Професионална гимназия по зърнопреработване;

- подготвени бяха тръжни процедури за отдаване под наем на спортни обекти;

- възпитаникът на Вокално студио за поп и джаз "Икономов“ към Общинския младежки дом Кристиян Илков спечели първа награда в XIX Национален конкурс "Звездици за Лора“, проведен в периода от 3 до 5 април в Свищов. Кристиян Илков се състезава в трета възрастова група, където компетентно жури с председател Маргарита Хранова и членове Тони Димитрова и Мая Райкова присъди две първи награди. Едната от тях – почетна грамота и статуетка, бе връчена на младия русенски талант. Освен отличието, резултат от упорит труд и професионална подготовка под ръководството на вокалния педагог Вили Икономов, Кристиян Илков получи и специална награда – участие в присъствен етап на конкурс в София през 2027 г.