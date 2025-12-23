Пенчо Милков по време на годишната среща с медиите в сградата на Община Русе, на която бяха отчетени предприетите действия и постигнатите резултати в основните направления на общинската дейност.
Сред водещите акценти е управлението на инвестиционен портфейл с европейско и национално финансиране на стойност над 180 млн. лева. Значителна част от тези средства са насочени към обновяване на транспортната, социалната, образователната и културната инфраструктура. По Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 през годината са стартирали ключови концепции с общ бюджет около 62 млн. лева, които обхващат рехабилитация на основни градски булеварди, изграждане на велоалеи, въвеждане на нов електрически обществен транспорт, обновяване на спирки и подобряване на условията за пешеходци и велосипедисти. Паралелно с това е започнала реализацията на проекти за разширяване и модернизация на знакови културни обекти и за създаване на нови пространства за културни и обществени събития.
Съществен напредък е отчетен и по Националния план за възстановяване и устойчивост, по който Община Русе изпълнява проекти за близо 52 млн. лева със срок на приключване до средата на 2026 г. В рамките на плана през 2025 г. са стартирали дейности по енергийно обновяване на редица многофамилни жилищни сгради, които водят до по-ниски разходи за енергия и по-добри условия за живот. Успоредно с това са реализирани проекти за модернизация на училища, детски градини и ученически общежития, включително изграждане на достъпна среда и съвременни STEM пространства. Започнато е и изграждането на Международен младежки център, който предоставя подкрепа и възможности за развитие на млади хора до 29 години, включително представители на уязвими групи.
В социалната сфера годината е белязана от цялостен подход към подобряване на грижата за хората. Стартирано е обновяването на домове за възрастни, изграждането на нови социални услуги за резидентна грижа и разширяването на иновативни здравно-социални услуги, включително дистанционно проследяване на здравословното състояние на хора с хронични заболявания. За първи път е разработен и приет общински годишен план за социалните услуги, който систематизира и планира развитието им в диалог с всички заинтересовани страни.
През 2025 г. общината продължава активната си работа и в сферата на здравеопазването и превенцията. Надградени са програми за профилактични прегледи на деца, подкрепа на родители и семейства, асистирана репродукция и ранно детско развитие. Разширени са инициативите, насочени към очното и денталното здраве на най-малките, както и към подкрепата на приемни семейства и новородени деца.
Околната среда и градската среда остават сред приоритетите на общината. През годината са въведени нови системи за мониторинг на качеството на въздуха, реализирани са мерки за подмяна на отоплителни уреди с по-екологични алтернативи и е подобрено управлението на отпадъците чрез нови съоръжения. Продължава обновяването на зелените площи и създаването на по-добри условия за отдих и спорт на открито, с фокус върху устойчивото използване на ресурсите.
В областта на транспорта са реализирани важни стратегически стъпки. Приет е План за устойчива градска мобилност за периода 2026–2036 г., оптимизирани са маршрутите на обществения транспорт и са осигурени безплатни пътувания за гражданите в празнични и значими за града дни. Подготвени са и решения за по-добра организация на паркирането в централната градска част.
"Образованието и културата продължават да се развиват като ключови фактори за бъдещето на Русе“, посочи кметът Милков. През годината са открити нови образователни обекти, стартира строителството и модернизацията на училищна и спортна инфраструктура, подкрепени са инициативи за роботика, дигитализация и едносменно обучение. Богатият културен календар с международни фестивали, национални награди и партньорски проекти утвърждава града като водещ културен център с активно участие на местната общност и гостуващи артисти от страната и чужбина.
В отговор на въпрос за управленските приоритети кметът на Русе очертава три основни направления, които определят дългосрочната визия за развитието на града. "На първо място поставяме подобряването на материалната и микроградската среда – пространствата, които хората виждат и използват ежедневно“, посочи Милков. Той подчерта, че усилията са насочени не само към реализирането на големи обекти, а към системни инвестиции в междублоковите пространства, уличната мрежа, градското осветление и обществените сгради, включително училища, детски градини и ясли. Целта е Русе да се развива равномерно и видимо във всички квартали.
Кметът открои като втори ключов приоритет възстановяването на доверието в местните институции чрез открита комуникация, прозрачност и човешко отношение. "Критичността на гражданите е естествена. Затова администрацията трябва да бъде близо до хората, да работи почтено и без натиск, партийни зависимости или икономически влияния“, заяви той. По думите му този модел на управление се утвърждава чрез ясни правила, уважение и професионализъм във взаимоотношенията както вътре в Общината, така и с гражданите, медиите и бизнеса.
Третият стратегически приоритет, очертан от кмета, е утвърждаването на Русе като реален национален приоритет и водещ град в Северна България. Милков посочи, че последователната работа с държавните институции води до увеличаване на финансирането за ключови проекти и инфраструктура, като целта е Русе трайно да заеме мястото си на силен, значим и уважаван град. "Възстановяването на самочувствието и достойнството на русенци е дългосрочен процес, който започва отвътре – с увереност, последователност и ясна визия за бъдещето на града“, подчерта той.
По време на срещата стана ясно още, че Община Русе работи в посока подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в малките населени места, като се разглежда възможността тази дейност да бъде поета от общинско предприятие. Паралелно с това се обсъжда и поетапно въвеждане на разделно събиране, включително предоставяне на съдове за разделни отпадъци на домакинствата. По темата са проведени работни срещи с Регионалната инспекция по околната среда и водите, като основният фокус е намирането на устойчиви решения и необходимите финансови механизми за тяхното реализиране. Акцентът е върху намаляването на количествата отпадъци, които постъпват в депото, тъй като това пряко се отразява върху размера на такса битови отпадъци за гражданите.
В тази връзка Общината отчита и бъдещото въвеждане на принципа "замърсителят плаща“, при който таксата ще бъде обвързана с реално генерираните отпадъци. Провеждат се и разговори с фирмите, ангажирани с разделното събиране в града, които работят с финансов ресурс от продуктовите такси. Към момента Общината търси най-балансирания вариант, който да позволи въвеждането на нови услуги, без това да води до допълнителна финансова тежест за гражданите.
В заключение кметът подчерта, че 2025 година е година на интензивна работа, в която се поставят основи за бъдещи проекти и устойчиво развитие. "Резултатите идват, когато има последователност, диалог и ясна отговорност към града и хората“, обобщи Пенчо Милков.
Какво свърши общината през 2025?
