Представяме ви седмичния отчет за дейността на общинската администрация.

РЕСОР "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

- положена бе нова асфалтова настилка по ул. "Йосиф Цанков“ - в участъка от кръстовището с ул. "Мадан“ до ул. "24 – ти май“, с което приключи поетапният ремонт за възстановяване транспортно-експлоатационните характеристики на улицата. Извършени бяха машинно и ръчно премахване на старата компрометирана настилка, корекция на нивата, възстановяване на носещата способност на пътната основата на места, премахване на старите и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионните шахти на места и изграждане на ново пътнопокритие от два слоя асфалтова смес;

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. "Цар Освободител“ - от страната на Централен общински пазар, където бе положена нова паважна настилка;

-положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. "Придунавски“ /на кръстовищата с ул. "Баба Тонка“, ул. "Църковна независимост“ и бл. "Любен Каравелов“/, бул. "Тутракан“, бул. "Мидия – Енос“, ул. "Панайот Волов“, ул. "Стефан Стамболов“, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. "Батак“, ул. "Майор Атанас Узунов“, пред бл. "Тотлебен“ в кв. "Мидия – Енос“ и бл. "Ловец“;

-извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. "Васил Левски“, бул. "Генерал Скобелев“, бул. "Христо Ботев“, бул. "Цар Освободител“, ул. "24 – ти май“, ул. "Лозенград“, ул. "Хан Аспарух“ и по протежение на ул. "ТЕЦ“;

-на 27 април бе извършено третиране срещу ларви на комари в язовир "Николово“, река Сараджийска, блата и мочурища в близост до гр. Мартен и кв. "Ялта“;

продължават строителните дейности по благоустройство на пространството по ул. "Капитан лейтенант Евстати Винаров“ – между бл. "Калоян“ и сградата на Бюрото по труда;

-извършен бе ремонт на опасно разрушен единичен уличен отток за отводняване на повърхностни води и заустването към ревизионна шахта по ул. "Стоян Михайловски“, източно от бл. "41“ в кв. "Дружба“ 3;

-продължават работите по цялостен ремонт на ул. "Константин Димчев“ – извършена бе подготовка на прилежащия тротоар за полагане на нова настилка;

извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по общински път с. Николово – с. Долно Абланово и по уличната мрежа на с. Николово;

-отстранено бе опасно пропадане по бул. "Цар Освободител“ - срещу бл. "Сердика“;

-ремонтирани бяха решетки и основи на дъждоотвеждащи шахти по бул. "Гоце Делчев“ и ул. "Пристанищна“;

продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани -плочи и павета на пл. "Свобода“ и ул. "Александровска“;

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Просена;

-извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. "България“, бул. "Липник“ /вкл. монтиране на нов шкаф за управление на външно осветление/, бул. "Тутракан“, бул. "Цар Освободител“ /до бл. "Афродита“/, ул. "Байкал“ /вкл. ремонт на разклонителни кутии/, ул. "Българска морава“, ул. "Мъглиж“ /вкл. и монтиране на нов стълб за улично осветление/, ул. "Одрин“, ул. "Студен кладенец“, ул. "Шести септември“, както и по уличната мрежа на с. Просена;

-извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по пешеходната зона на кея по р. Дунав, в Парка на младежта /вкл. ремонт на табла за управление на външно осветление/ и околоблоковите -пространства на бл. "Тича“ /вкл. монтиране на нов стълб за осветление/;

монтирани бяха 10 нови и бяха подменени 6 комплекта увредени пътни знака и -указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 14 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

-извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. "Съединение“ с ул. "Майор Атанас Узунов“, ул. "Николаевска“ с ул. "Сент Уан“ и бул. "Цар Освободител“ с ул. "Шипка“;

-по график бяха измити ул. "Ниш“, ул. "Солун“, ул. "Капитан Маринов“, ул. "Никюп“, ул. "Воден“, бул. "Неофит Бозвели“, ул. "Сент Уан“, ул. "Николаевска“, ул. "Антим“, ул. "Св. Георги“, ул. "Княз Дондуков - Корсаков“, ул. "Згориград“, ул. "Черни връх“, ул. "Цветница“, ул. "Студентска“, ал. "Възраждане“, ал. "Лилия“ ,ул. "Борисова“, бул. "Тутракан“, ул. "Стефан Стамболов“, бул. "Васил Левски“, бул. "Христо Ботев“, бул. "Цар Освободител“;

- приключи първият етап от кампанията на Община Русе за пилотно включване на домакинствата в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци, като всички 18 постъпили заявления са одобрени;

- извършени бяха проверки в Централна градска част и кв. "Родина“, във връзка с разхождане на домашни любимци без повод;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени бяха 10 кучета и бе извършена ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

- подготвени бяха договори за финансиране по програма "Култура“ 2026;

продължава подготовката на програмата по повод празника на Русе – 6 май, изготвени бяха рекламни материали и покани;

-извършена бе подготовка на церемонията по връчване на награди "Русе“;

продължават административните дейности, свързани с изпращането на окончателен отчет за изпълнението на проекта "Русе Арт Фест“, договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“;

извършена бе подготовка на Фолклорния събор "Златната гъдулка“;

-извършени бяха административни дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. Международен фестивал "Мартенски музикални дни“, изпратен бе отчет към Министерството на културата;

-взето бе участие в празничния концерт по повод 45-годишнината от създаването на СУ "Възраждане“;

-подадена бе информация до образователните институции с указания за попълване на справки за изразходваните и оставащи средства по преходните остатъци на институциите;

-изготвени бяха допълнение и справка по получените по време на общественото обсъждане предложения по проекта за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас;

-обобщена бе информация, във връзка с подаваните от образователни институции отчети за изпълнение на годишния план за 2025 г. на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Русе.

РЕСОР "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

- на 28 април комисия за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2025 г., назначена със заповед на кмета на община Русе, с участие на общински съветници и експерти от общинската администрация на свое заседание изслуша докладите на управителите на 8-те търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – "Общински пазари" ЕООД, "Общински транспорт – Русе“ ЕАД и 6 лечебни заведения, и разгледа и анализира техните годишни финансови отчети за 2025 г., като с положителен финансов резултат за изминалата година приключват всички общински дружества. "Общински пазари" ЕООД, което управлява и стопанисва 18 ключови за градската инфраструктура търговски обекта, за поредна година реализира счетоводна печалба, която е в размер на 164 хил. лева - с 25 хил. лева повече от печалбата през 2024 г. Окончателният финансов резултат, след данъчно облагане, е нетна печалба в размер на 147 хил. лева. Приходите на дружеството са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като през изтеклата 2025 г. "Общински пазари" ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 213 хил. лева такси по Наредба 16 на Общински съвет – Русе. През отчетния период инвестиционната програма на общинското дружество е свързана с изграждане на нов пазар в кв. "Чародейка - Север“ - в близост до пресечната точка на ул. "Филип Станиславов“ и ул. "Зорница“, и строителството на плувен комплекс в Парка на младежта. Дружеството е ангажирано със стопанисването на Ледената пързалка и Русенския пролетен панаир, превърнали се в традиция и място за развлечение на жителите на града. През 2026 г. дружеството ще реализира няколко проекта, свързани с изграждане на нов пазар в района на Дунав мост, стартиране на дейността на новите павилиони за търговия на кея, където ще се оформи Алея на занаятите, подготвителни работи за изграждане на нови търговски обекти в района на "Печатни платки“, както и завършване на строителните работи по изграждане на плувния комплекс. С положителен финансов резултат за 2025 г. и реализирана печалба в размер на 696 хил. лева приключва и "Общински транспорт Русе“ ЕАД, което от юли 2024 г. е единствен оператор на градския транспорт в град Русе. Транспортното дружество приключи финансовата 2024 г. със счетоводна печалба в размер на 608 хил. лева. Управителите на общинските търговски дружества лечебни заведения "Диагностично консултативен център 1 – Русе" ЕООД, "Медицински център 1 – Русе" ЕООД, "Център по дентална медицина 1 – Русе" ЕООД, "Център за психично здраве – Русе" ЕООД, "Комплексен онкологичен център – Русе" ЕООД и "Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе" ЕООД, представиха пред комисията своите намерения за 2026 г., свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в повишаване квалификацията на персонала. Комисията, след извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати на общинските еднолични търговски дружества, ще предложи на Общински съвет - Русе да бъдат приети техните годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2025 г. и да бъдат избрани проверители - регистрирани одитори, определени след проведена от всяко дружество процедура. Комисията ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент в бюджета на Община Русе за финансовата 2025 г.;

- на 27 април бе проведено официално откриване на информационния център на “Европа Директно - Русе", като новото пространство бе открито от кмета Пенчо Милков, Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и ръководителя на проекта Анна – Мария Христова. На 29 април бе проведена встъпителна пресконференция, на която бяха -представени дейностите на “Европа Директно - Русе";

проведени бяха търгове за продажба на 6 общински имота в изпълнение на решения на Общински съвет – Русе;

-издадени бяха 16 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, регистрирани бяха 3 апартамента за гости, издадено бе 1 временно удостоверение за категоризация.

РЕСОР "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

-открити бяха строителни площадки за основните ремонти на бул. "Съединение“ и ул. "Коледница“;

-продължава работата по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. "Цариброд“ 3. Извършени бяха дейности по измазване на комините, нови обшивки с ламарина с ПВЦ покритие по капандури и около тях;

-продължават ремонтът и изграждането на топла връзка между сградите на Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие“, доставени и монтирани бяха новите дограми, изградена бе вътрешната рампа за достъпна среда, измазани бяха стените, извършени бяха дейности по външното стълбище към топлата връзка;

-продължава подобряването на енергийните характеристики на бл. "Ильо войвода“ и бл. "Боримечка“, като на последния блок бе монтирана дограма по самостоятелните обекти;

-продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС "Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик, продължава работата по преустройството на стаите и общите части, както и външната изолация на сградата;

-продължават ремонтът и внедряването на мерки за енергийна ефективност в Детска градина "Слънце“ на ул. "Шейново“ 14;

-продължава изграждането на спортна зала в СУ "Васил Левски“;

извършени бяха 5 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

-на 24 април бе извършено електронно класиране за прием в детски ясли;

извършени бяха 10 проверки на потребители по процедура "Иновативни здравно – социални услуги“;

-продължават проверките за напредъка на изпълнението на проект "Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)“ и "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора "Възраждане“, както и на СМР в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие“ и Дом за пълнолетни лица с деменция "Приста“;

-консултирани бяха 8 човека за социална услуга "Асистентска подкрепа“;

подписани бяха графиците и отчетите с положения труд на 136 социални асистенти, които предоставят подкрепа на 228 потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

подписани бяха 78 трудови договора и 78 тристранни споразумения с лични -асистенти и ползватели на механизъм "Лична помощ“;

подписани бяха графиците и отчетите с положения труд на 1576 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

-организирано бе посещение на кино за деца с увреждания по инициатива на родител, който е личен асистент по механизъм "Лична помощ“, и заедно с подкрепата на други родители. Експерти на Община Русе имаха възможността да зарадват децата с вкусни меденки, приготвени с много старание от потребителите на ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства "Св. Петка";

продължават дейностите по Общинска програмат "Моите зъбки – здрави и бели“ с посещения в Детски ясли 8, 12, 15 и 16;

-консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

-консултирани бяха 6 двойки за подпомагане по програма "Асистирана репродукция“ на Община Русе;

-извършени бяха проверки в здравните кабинети на учебните заведения в с. Тетово и с. Ново село;

-здравните медиатори извършиха обходи в кв. "Средна кула“, кв. "Чародейка“ и кв. "Селеметя“, като консултираха 62 лица за недопускане епидемично разпространение на морбили и предоставиха информационни материали. Консултираха за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации. Здравните медиатори подпомогнаха достъпа до медицински прегледи и консултации на 18 лица;

-специалистите по ранно детско развитие посетиха по график Детска ясла 8, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от детската ясла бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности в Детски ясли 15 и 9, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детски ясли 15 и 16 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с двигателното и говорното развитие, както и предизвикателствата при комуникацията на децата;

-във връзка с дейностите по Националната програма "Кодово име: "Живот", бяха проведени 6 сесии с близо 120 ученици от 6. и 7. клас на ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Отец Паисий" и ОУ " Любен Каравелов";

-във връзка с Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпления", бяха проведени 2 срещи с учениците от 6 паралелки на 12. клас на АЕГ "Гео Милев" и СУПНЕ "Фридрих Шилер";

-във връзка с дейностите по общинската програма "Уча се да чувствам и разбирам", бяха проведени 8 срещи с родителите на децата от първи и втори клас на ОУ " Отец Паисий", където ще се провеждат дейностите по програмата;

изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

-до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 649;

на 29 април бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. "Митрополит Григорий“.

РЕСОР "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

- организиран бе транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зонални и финални първенства на Ученическите спортни игри;

- извършени бяха дейности по организацията на спортните събития "Световен ден на предизвикателството 2026“ и "Детска атлетика“, като второто ще се проведе в две русенски училища;

- изготвени бяха доклади за награждаване на отлично представили се спортисти;

- извършена бе подготовка на зала "Дунав“ за провеждане на баскетболни срещи;

- продължават ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига за сезон 2026/2027 г.;

- извършени бяха почистване на покриви и косене в района на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- почистен бе дворът на бившата ПГЗХТ "Асен Златаров";

- извършено бе косене в района на Лесопарк "Липник“;

- продължава изграждането на пясъчна площадка за борба в СК "Локомотив“;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща между ФК "Дунав“ и ФК "Севлиево“, както и за откриване на турнира "Северна звезда“ и мач от "А“ окръжна група;

- представители на Младежкия парламент към Общинския младежки дом взеха участие в работилница за младежки социални иновации;

- шест първи и две втори места спечели Танцово студио "Импулс" към Общинския младежки дом на международния танцов конкурс "Best Star" в Букурещ;

- с тържествен концерт в зала "Филхармония“ бяха отбелязани 100 години от създаването на Българския хоров съюз, като събитието бе част от програмата на националната инициатива "България пее“ 2026 и бе организирано от Община Русе и Общинския младежки дом. В концертната програма участие взеха утвърдени хорови състави от Русе и страната, сред които Народният хор при НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ – Русе с диригент Диян Иванов, Хор "Св. Георги Победоносец“ при Общинския младежки дом – Русе с диригент Мина Влайкова, Хорът на учителките от Добрич с диригенти Маргарита Русева-Ганева и Габриела Писанова, както и Академичният хор "Sexaginta prista-Bulgaria“ при Русенския университет с диригент Албена Андреева;

- Балетен състав "Импулс, Мажоретен състав "Екстрийм“ и Фолклорно танцово студио "Зора“ към Общинския младежки дом взеха участие в концерт, посветен на Международния ден на танца, организиран от Лайънс клуб "Вдъхновение“ – Русе. В Лапидариума те представиха свои танцови изпълнения.