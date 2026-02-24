Каменен къс падна от тераса в центъра на Русе
Живущи и работещи в непосредствена близост коментираха, че това не е първи такъв случай. Миналата година на същото място е имало падане на цяла тераса, а за обезопасяването от бъдещи такива инциденти е било предприето премахването на всички опасни каменни балкони.
Сигналът за падналите каменни късове е бил подаден тази сутрин от служителите в магазина към ИООРС за обезопасяване на района. Служители от общинска полиция обясниха, че може да се преминава и през лентата, но гражданите трябва да внимават и минават на своя отговорност оттам. Предстои мястото да се почисти от каменните късове.
