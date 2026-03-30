Кампания "БезЕкранно!" стартира в Русе в подкрепа на активното детство
Инициативата се реализира в отговор на нарастващите притеснения, свързани с дигиталната зависимост при децата и младежите. Все по-често специалисти и родители споделят, че прекомерното използване на телефони, таблети и компютри води до намалена физическа активност, затруднения в общуването и негативно влияние върху концентрацията и емоционалното развитие. Кампанията "БезЕкранно!“ поставя акцент върху връщането към реалните преживявания, движението, игрите на открито и общуването лице в лице – ключови елементи за пълноценното детство и развитието на всяко дете.
В рамките на инициативата са планирани няколко основни етапа. През месеците април и май в училищата в Русе ще се проведат тематични родителски срещи. Те ще бъдат посветени на рисковете от дигиталната зависимост и на практични начини за изграждане на по-здравословни навици у децата. По време на срещите родителите ще получат полезна информация, конкретни примери и насоки как да създадат балансирана дигитална среда у дома и да насърчат активното участие на децата в реални дейности.
През летните месеци – от юни до август, ще бъде реализирана специалната лятна програма "БезЕкранно!“. Тя ще предложи на децата разнообразни ежедневни активности без използване на електронни устройства. В програмата са включени спортни занимания, творчески работилници, игри на открито, групови предизвикателства и дейности, които развиват въображението, социалните умения и работата в екип. Целта е да се предложи смислена, забавна и активна алтернатива на времето, прекарано пред екрана, като същевременно се създадат нови приятелства и положителни навици. Кампанията ще завърши през август с финален летен турнир, който ще събере участници, родители и партньори в празник на активния начин на живот. В рамките на събитието ще бъдат организирани разнообразни спортни игри и предизвикателства, а всички участници ще имат възможност да отбележат заедно успехите и усилията, положени по време на инициативата.
Община Русе отправя покана към всички деца, родители и образователни институции да се включат в кампанията "БезЕкранно!“ и да станат част от обща кауза за по-здравословно, активно и пълноценно детство.
Желаещите да участват могат да подадат заявление в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ул. "Пирот“ 5.
