Кампания срещу детската агресия се проведе в Русе
© Община Русе
Събитието предложи съчетание между игра, движение и полезни уроци за това как емоциите могат да бъдат разпознавани, управлявани и насочвани по позитивен начин чрез дейности, които канализират тяхната енергия и потенциал и доставят радост и забавление. Чрез тематични игри, упражнения за екипност и занимателни предизвикателства децата се учеха да общуват спокойно, да решават конфликти и да проявяват емпатия към околните, съобщиха от Община Русе.
Едно от най-очакваните преживявания за участниците бе посещението на Ледената пързалка, където учениците се забавляваха и споделяха преживявания в неформална среда. Според организаторите подобни дейности помагат за изграждането на доверие между децата и за намаляване на напрежението, което често води до агресивни прояви.
Инициативата е част от последователните усилия на Община Русе и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за насърчаване на толерантността, изграждане на социални умения и подпомагане на училищните общности в превенцията на негативното поведение. Организаторите изразиха удовлетворение от активността и ентусиазма на участниците и заявиха готовност подобни инициативи да продължат и занапред, за да обхванат още повече деца и ученици.
Актуални теми
