Кандидатстват за ремонт на Градския стадион в Русе за над 5 милиона лева
Стадионът включва затревено футболно игрище с отводнителни съоръжения, лекоатлетическа писта с изкуствено покритие, сектори за хвърляния и скокове, четири трапа за скокове и терасовидно разположени трибуни около игрището.
През последните години състоянието на обекта е незадоволително и не покрива минималните изисквания към спортните съоръжения за провеждане на местни и национални състезания. Това възпрепятства нормалното протичане на тренировъчния и състезателен процес.
Обхват на ремонта
Проектната разработка обхваща текущ ремонт на лекоатлетическа писта, естествен терен, поливна система и поставяне на съвременни електрически табла за осветление. Прогнозната стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 5 267 412 лева с включен ДДС.
Финансиране
Съгласно условията на програмата, Община Русе трябва да осигури самоучастие от 20 процента от общата стойност на бюджета на проекта, което представлява 1 053 482 лева. Продължителността на проектните дейности не трябва да надвишава 30 юни 2028 година, предаде Dunavmost.
Предстои през този месец Общинският съвет да даде своето съгласие за кандидатстването на Община Русе с проекта и да одобри проектното предложение.
