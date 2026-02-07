Кариерен форум с иновативен и динамичен формат събра днес русенски ученици
Събитието, което е насочено към ученици от 9. до 12. клас, се организира от Младежкия парламент с подкрепата на Общинския младежки дом, ОП "Русе Арт“ и Община Русе. То беше открито от заместник-кмета Борислав Рачев, който заяви, че професионалното ориентиране и ранното кариерно консултиране са основни стълбове в процеса на изграждане на устойчива връзка между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Благодарности към инициаторите и участниците поднесе Красимира Николаева, директор на Общинския младежки дом.
Тазгодишното издание предложи иновативен и динамичен формат – 16 подкаста на живо с професионалисти от различни области, избрани с анкета сред над 1300 ученици. Участниците имаха възможност да се срещнат с представители на 23 университета от цялата страна, които предложиха богат спектър от специалности – от медицина, инженерни и технологични науки, през икономика и право, до изкуства и спорт. Специално за изложението пристигна олимпийската шампионка по бокс Стойка Кръстева, бивш състезател на Боксов клуб "Русе“, която запозна присъстващите с възможностите за развитие, които спортът предлага.
На разположение на присъстващите бяха кариерни консултанти, езикови центрове и организации за кандидатстване в България и чужбина, които предоставиха индивидуални насоки и конкретни решения за бъдещото развитие на учениците. Тази година събитието постави фокус и върху реални стажантски възможности, които част от лекторите осигуряват, съобщи общинската администрация в крайдунавския град.
