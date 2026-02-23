"Каритас" Русе с благотворителен мартенски базар в Регионалната библиотека
Базарът ще продължи от днес 23 февруари до 28 февруари (събота) вкл. (без 26 февруари (четвъртък), когато библиотеката няма да работи с читатели.
Работното време на базара е от 10:00 до 17:00 часа. Гражданите и гостите на града ще могат да подкрепят благотворителните каузи на организацията чрез закупуване на ръчно изработени мартеници. Мартеничките и декорациите са дело на децата със специални нужди от Дневен център "Милосърдие“, малчуганите и доброволците на Център за обществена подкрепа "Том Сойер“ и бездомните лица от Центъра за временно настаняване "Добрият самарянин“ и Център за социална рехабитилация и интеграция.
"Каритас“ Русе е доставчик на четири социални услуги в града, осигурявайки подкрепа на стотици уязвими лица чрез разнообразни дейности: информиране и консултиране; психологическа и педагогическа работа; рехабилитация; арттерапия; музикотерапия; социална реинтеграция и много други. Повече за работата на организацията, всеки желаещ може да получи на официалния сайт (caritas-ruse.bg) и фейсбук страница (CaritasRuseBulgaria).
