Каритас Русе подреди своя благотворителен мартенски базар във фоайето на Регионална библиотека "Любен Каравелов“.Базарът ще продължи от днес 23 февруари до 28 февруари (събота) вкл. (без 26 февруари (четвъртък), когато библиотеката няма да работи с читатели.Работното време на базара е от 10:00 до 17:00 часа. Гражданите и гостите на града ще могат да подкрепят благотворителните каузи на организацията чрез закупуване на ръчно изработени мартеници. Мартеничките и декорациите са дело на децата със специални нужди от Дневен център "Милосърдие“, малчуганите и доброволците на Център за обществена подкрепа "Том Сойер“ и бездомните лица от Центъра за временно настаняване "Добрият самарянин“ и Център за социална рехабитилация и интеграция."Каритас“ Русе е доставчик на четири социални услуги в града, осигурявайки подкрепа на стотици уязвими лица чрез разнообразни дейности: информиране и консултиране; психологическа и педагогическа работа; рехабилитация; арттерапия; музикотерапия; социална реинтеграция и много други. Повече за работата на организацията, всеки желаещ може да получи на официалния сайт (caritas-ruse.bg) и фейсбук страница (CaritasRuseBulgaria).