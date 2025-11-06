Повече от 40 картини подредиха четирима русенски художници тази вечер в галерията на ул. "Борисова“ 6. В една напълно различна за публиката изложба са представени коренно различни творби, които обаче се допълват напълно.Експозицията, която ще може да бъде разгледана до 19 ноември, включва произведения на председателя на местното Дружество на художниците Николай Колев, както и на добре познатите на ценителите на изкуството Красимир Дечев, Владимир Цоневски, Пламен Борисов, а също и на вече покойния Виктор Христов.Изложбата бе открита от областния управител Драгомир Драганов, който посочи, че изкуството е огледало на всяка нация, защото отразява нейните мечти, ценности и духовна зрялост. "Без изкуство няма култура, а без култура няма идентичност. Ето защо ролята на държавата в подкрепата на изкуството е не просто необходимост, а дълг към бъдещето. Подкрепата за изкуството не бива да се разглежда като разход, а като дългосрочна инвестиция“, категоричен бе той.По негови думи изкуството изгражда чувствителност, насърчава критичното мислене и вдъхновява иновации – качества, които правят едно общество устойчиво и жизнено. "Държавата има мисията да бъде партньор, а не просто наблюдател – да осигурява условия, в които културата не само оцелява, а процъфтява“, подчерта областният управител и потвърди подкрепата си за развитието на изкуството на града. "Тази изложба е празник на човешкия дух, на търсенето, на смелостта да изразиш себе си. Във всяко платно, във всеки детайл и линия живее мисъл, чувство и миг, уловен от съответния автор – миг, който днес оживява пред нас. Нека това събитие ни напомни, че изкуството не просто украсява света – то го прави по-дълбок, по-смислен и по-човечен“, сподели още Драганов."Събрахме се четирима приятели и Красимир Дечев пожела и посмъртно отразяване на Виктор Христов, който от години искаше да направи изложба, но просто не му стигна времето, защото човек никога не знае какво ще му се случи. Решихме да направим необходимото и сме сложили неговите картини директно срещу входа, за да може посетителите веднага да ги видят“, каза Николай Колев.Той посочи, че всеки от участниците в изложбата представя стила и тематиката си, тата както са му близки на сърцето и ги вижда. "Мисля, че нещата се допълват доста добре, защото единият търси русенските пейзажи по един малко по-абстрактен начин като Красимир Дечев, Пламен Борисов е по-абстрактен и предава други нюанси на цялостната картина. Моите неща са си изцяло реалистични, за да може веднага да бъдат припознати от този, който гледа картините. Стараем се да улесним зрителя в неговия избор, всеки има свой стил“, категоричен бе председателят на Дружеството на художниците."Гледаме да покажем нещо ново, хубаво, красиво, естетично издържано. Събрали сме се такива хора, предполагам, че си е получило“, заяви Пламен Борисов."Мисля, че всичко се получи на ниво, има колорит, стилистични неща, кореспонденция между отделните художници, въпреки че са стилово различни. Можем да видим от абстракции в ефирно нежната гама, през моите малко по-категорични решения или спонтанния смел стил на Цоневски до реализма на Колев“, посочи от своя страна Красимир Дечев."Това е една хубав сборна изложба между приятели и колеги“, заяви Владимир Цоневски, който самоопредели стила си като експресивен реализъм."Реалистични пейзажи на пръв поглед правя, но те са направени с доста емоция и експресия, стремил съм се винаги да не се повтаря точно конкретната архитектура или природа, ами да вкарам нещо от себе си, да има авторско присъствие“, посочи той. "Много ми харесва изложбата – както са много различни авторите, така по някакъв си специфичен начин се допълват и експозицията стои много компактна и съм доволен от крайния резултат“, категоричен бе Цоневски.Синът на покойния Виктор Христов, Максим Христов, разказа за прекрасната стъклопластика на баща си. "От 2002 – 2003 г. баща ми започна да прави тези неща, почина 2021 г. мислеше да направи изложба на 70-ата си годишнина, но за съжаление нещата не се получиха. Затова съм радостен, че сега хората могат да видят поне малка част от неговото творчество“, каза Максим Христов. С него бе и съпругата на Виктор Христов Стоянка Христова, която също разказа спомени за него и разкри детайли от стила му на работа.По-голямата част от картините не са показвани досега. Преобладават пейзажите, но има и голи тела, а също и не малко абстракции, както и стъклопластики, съобщи областната администрация в крайдунавския град.