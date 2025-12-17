Касата на театър "Сава Огнянов" спира работа за празниците
©
За удобство на зрителите продажбата на билети за постановките през януари и февруари ще се осъществява изцяло онлайн чрез платформата ENTASE. Всеки, който желае да посети някоя от постановките на театъра или гостуващите спектакли, може да закупи билет по този начин.
Касата ще отвори отново на 5 януари с обичайното работно време - от 10:00 до 14:00 и от 14:30 до 18:00 часа.
Междувременно зрителите могат да се възползват от специалната кампания "ДВАМА с ЕДИН БИЛЕТ" за всички спектакли през януари 2026 г.
