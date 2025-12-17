През предстоящите празнични дни касата на Драматичен театър "Сава Огнянов" няма да работи, съобщиха от екипа на театъра.За удобство на зрителите продажбата на билети за постановките през януари и февруари ще се осъществява изцяло онлайн чрез платформата ENTASE. Всеки, който желае да посети някоя от постановките на театъра или гостуващите спектакли, може да закупи билет по този начин.Касата ще отвори отново на 5 януари с обичайното работно време - от 10:00 до 14:00 и от 14:30 до 18:00 часа.Междувременно зрителите могат да се възползват от специалната кампания "ДВАМА с ЕДИН БИЛЕТ" за всички спектакли през януари 2026 г.