В дните, когато всички погледи са насочени към голямата промяна с еврото, една стопляща сърцето инициатива обединява русенци. Кампанията "Сто стотинки" дава нов, благороден смисъл на монетите, събирани с години в буркани и чекмеджета, като ги превръща в шанс за по-добър живот на бездомните животни в града.Вместо да се редят на опашки в банките за обмяна на дребни суми, стотици граждани избират жеста на съпричастност. Организаторите от "Хижа Минзухар" и Кастрационния център на Германо-българското дружество за помощ на животните (DBSN) предлагат лесен и смислен начин всеки да допринесе за овладяване на популацията на уличните кучета и котки, пише Dunavmost.Идеята е колкото проста, толкова и ефективна – "излишните" за много домакинства жълти стотинки са безценен ресурс за клиниката, която ежедневно се грижи за пострадали и бездомни животни."Ако сте събрали монети през годините и нямате намерение да ги обменяте, може да направите един благороден жест," споделят организаторите. Те са поели ангажимента лично да съберат и транспортират всички дарения до клиниката, спестявайки време и усилия на дарителите.Вълната от съпричастност вече обхваща целия град. Десет търговски обекта и институции са отворили врати като пунктове за събиране, за да бъде удобно на всеки желаещ да се включи, независимо в кой квартал живее:За центъра: Детският отдел на библиотека "Любен Каравелов", зоомагазин "Лейди и Скитника" (пазарче "Сан Стефано") и аптека "Експерт" (ул. "Давид" 17).За кварталите: Инициативата се подкрепя от хора с големи сърца в кв. "Възраждане", "Долапите", "Средна кула", както и в районите на Халите и Автогарата.На място: Всеки е добре дошъл и директно в Кастрационния център на DBSN, за да види на място грижите, които се полагат за животните.Средствата ще бъдат използвани директно за медицински консумативи, храна и най-вече за кастрационната програма на сдружението – хуманният и устойчив начин за решаване на проблема с бездомните животни в Русе.