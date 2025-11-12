Екипът на Художествена галерия – Русе подготвя специален каталог към юбилейното 10-то издание на Международното биенале "Изкуството на миниатюрата“.Каталогът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата за културни фестивали и събития.Изданието е цветно, с твърди корици, двуезично (български и английски) и във формат 125х125 мм. То включва всички 294 участници с по едно избрано произведение, подредени по петте категории на биеналето – живопис, графика, рисунка, скулптура и нови медии/фотография. Уводната част съдържа статута на биеналето, обръщението на кмета на Русе г-н Пенчо Милков и текста на директора на галерията г-жа Еслица Попова.Печатът ще бъде извършен в печатница Русепрес, а предпечатът се реализира с помощта на Ивайло Маринов, дългогодишен сътрудник по всички издания на галерията. Изложбата ще продължи до 30 декември, а творбите от биеналето обогатяват колекцията на галерията и оставят трайна следа в културния живот на Русе.