Катастрофа блокира трафика по пътя Русе - Разград
В района на рибарниците лек автомобил, управляван от 57-годишен водач от град Провадия и пътуващ към Разград, навлиза в насрещното платно и се удря в бус с платформа, шофиран от 59-годишен мъж от провадийското село Тутраканци.
Водачът на лекия автомобил е прегледан от екип на ЦСМП-Разград, но отказва да бъде транспортиран в болница. Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.
В момента върви оглед на местопроизшествието.
Движението на превозни средства в района на катастрофата се извършва в локалното платно и се регулира от екипи на "Пътна полиция".
Припомняме, че по-рано днес Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха за затруднено движение по път I-2 в участъка Цар Калоян - Русе, при изхода на град Цар Калоян.
