Катастрофа между румънски тежкотоварен автомобил и лек автомобил "Рено" е станала по-рано тази сутрин на булевард "България", съобщиха заот ОД на МВР - Русе.Инцидентът е станал в посока ГКПП "Дунав мост", непосредствено след разклона за квартал "Родина".По информация на полицията при сблъсъка няма пострадали, а случаят е обработен по административен ред.Шофирайте внимателно!