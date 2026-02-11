Катастрофа е станала между румънски тежкотоварен и лек автомобил на бул. "България" в Русе
Инцидентът е станал в посока ГКПП "Дунав мост", непосредствено след разклона за квартал "Родина".
По информация на полицията при сблъсъка няма пострадали, а случаят е обработен по административен ред.
Шофирайте внимателно!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Гранични полицаи задържаха телефонни измамници, откраднали над 4 000 евро от възрастна жена на Дунав мост при Русе
10.02
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване кач...
18:30 / 10.02.2026
Общинският съветник Калин Иванов за избора на Крум Зарков и 10 мл...
16:06 / 10.02.2026
Общинският приют за безстопанствени животни в Русе търси нови слу...
15:43 / 10.02.2026
Иван Белчев за условията на труд в Русе: Проблемът не е единичен,...
15:08 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.