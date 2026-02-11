Сподели close
Катастрофа между румънски тежкотоварен автомобил и лек автомобил "Рено" е станала по-рано тази сутрин на булевард "България", съобщиха за Ruse24.bg от ОД на МВР - Русе. 

Инцидентът е станал в посока ГКПП "Дунав мост", непосредствено след разклона за квартал "Родина".

По информация на полицията при сблъсъка няма пострадали, а случаят е обработен по административен ред. 

Шофирайте внимателно!