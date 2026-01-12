Сподели close
Катастрофа е станала в румънския участък на Дунав мост. По информация на Русе Медиа е блокирано изцяло движението по съоръжението тази вечер.

Няма информация към този момент за сериозно пострадали. 

ФОКУС припомня, че по-рано днес от Областната дирекция (ОД) на МВР - Русе съобщиха, че обстановката в региона остава усложнена заради зимните условия, като екипите на пожарната и общинските служби продължават да реагират при сигнали за аварии и препятствия.

От НИМХ казаха, че утре ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10° и минус 5°, като в Русе се очакват - 9 градуса.