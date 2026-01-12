Катастрофа на Дунав мост при Русе
© Русе Медиа
Няма информация към този момент за сериозно пострадали.
ФОКУС припомня, че по-рано днес от Областната дирекция (ОД) на МВР - Русе съобщиха, че обстановката в региона остава усложнена заради зимните условия, като екипите на пожарната и общинските служби продължават да реагират при сигнали за аварии и препятствия.
От НИМХ казаха, че утре ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10° и минус 5°, като в Русе се очакват - 9 градуса.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.