Движението по път I-5 Русе – Велико Търново, след с. Раданово се осъществява в една лента поради ПТП. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Движението е затруднено. Трафикът се регулира се от "Пътна полиция".

 