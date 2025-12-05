Вчера, около 10:40 ч., е станала катастрофа в Русе на кръстовището между ул. "Велинград“ и ул. "Тодор Страшимиров“, съобщиха от ОД на МВР.Ня мястото на инцидента е установено, че лек автомобил, управляван от мъж на 41 години, не е пропуснал дясно приближаващ автомобил, управляван от 45-годишен водач. След сблъсъка второто превозно средство се отклонило и се ударило в дърво.Двамата водачи са пострадали леко – единият с натъртвания, другият с повърхностни рани по главата и хематом. Те са били освободени след прегледи. Алкохол не е установен. Произшествието е документирано по административен ред, отново със същата причина - отнемане на предимство.