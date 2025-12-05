Катастрофа на русенско кръстовище, автомобил се заби в дърво
©
Ня мястото на инцидента е установено, че лек автомобил, управляван от мъж на 41 години, не е пропуснал дясно приближаващ автомобил, управляван от 45-годишен водач. След сблъсъка второто превозно средство се отклонило и се ударило в дърво.
Двамата водачи са пострадали леко – единият с натъртвания, другият с повърхностни рани по главата и хематом. Те са били освободени след прегледи. Алкохол не е установен. Произшествието е документирано по административен ред, отново със същата причина - отнемане на предимство.
Още по темата
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-старите училища в Русе и Гюргево подписаха споразумение за съ...
14:46 / 04.12.2025
Русенският университет отличи най-успешните си студенти-спортисти...
11:56 / 04.12.2025
Две жени пострадаха при катастрофа на изхода на Русе за Разград
09:54 / 04.12.2025
Палят светлините на коледното дръвче в Русе
08:56 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.