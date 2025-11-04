Катастрофа с трима ранени на бул. "Христо Ботев" в Русе
Водачът / 73 г./ на товарен автомобил "Пежо Боксер“ не е съобразил скоростта си с пътните условия и интензивността на движението, за да бъде в състояние да спре и е ударил отзад престояващ на червен сигнал на светофарната уредба лек автомобил "Мерцедес“, управляван от мъж на 46 г. Двамата водачи и пътник от лекия автомобил са били прегледани на място от екип на iпешна помощ, като са установени леки охлузвания.
Пострадалите са отказали хоспитализация.
Произшествието е документирано от екип на пътна полиция по административен ред и с посочена причина - несъобразена скорост. Пробите за алкохол на водачите са дали отрицателен резултат, съобщиха от полицията.
