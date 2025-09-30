ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Катастрофа с тролейбус от градския транспорт в Русе вкара 75-годишна жена в болница
Лек автомобил "Рено“, управляван от 68-годишен водач, се е престроил от средна в дясна лента, без да осигури предимство на движещия се в нея тролейбус "NAV“, управляван от 52-годишен шофьор. Последвал е сблъсък между двете превозни средства, при който е пострадала 75-годишна жена - пътничка в тролейбуса.
Жената е откарана от екип на ЦСМП в УМБАЛ "Канев“, където е диагностицирана с фрактура на ребро. Освободена е за домашно лечение. Местопроизшествието е посетено от служители на Пътна полиция – Русе и е документирано по административен ред.
Според ОДМВР - Русе, причината за ПТП-то е неспазване на предимство, не е установена употреба на алкохол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 154
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: