Катастрофа с тролейбус от градския транспорт в Русе вкара 75-годишна жена в болница

© Пътничка в градския транспорт е пострадала след сблъсък между лек автомобил и тролейбус в Русе. Произшествието е възникнало вчера около 12:35 часа, в района на кръстовището на бул. "Христо Ботев“ с улицата между паркингите на магазини /Технополис и Кауфланд/.



Лек автомобил "Рено“, управляван от 68-годишен водач, се е престроил от средна в дясна лента, без да осигури предимство на движещия се в нея тролейбус "NAV“, управляван от 52-годишен шофьор. Последвал е сблъсък между двете превозни средства, при който е пострадала 75-годишна жена - пътничка в тролейбуса.



Жената е откарана от екип на ЦСМП в УМБАЛ "Канев“, където е диагностицирана с фрактура на ребро. Освободена е за домашно лечение. Местопроизшествието е посетено от служители на Пътна полиция – Русе и е документирано по административен ред.



Според ОДМВР - Русе, причината за ПТП-то е неспазване на предимство, не е установена употреба на алкохол.