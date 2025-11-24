На 23 ноември около 10:57 ч. на кръстовището на ул. "Черни връх“ и ул. "Згориград“ в Русе е възникнало пътнотранспортно произшествие между автомобил "Пежо“, управляван от жена на 49 години, и автомобил "Мерцедес“, управляван от мъж на 48 години.Причина за произшествието е отнемане на предимство, информира полицията.Пострадал е 38-годишният пътник от втория автомобил, който е откаран в УМБАЛ "Канев“ с натъртвания в областта на гърдите и врата и е освободен за домашно лечение след прегледа.