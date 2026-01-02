Сподели close
Катастрофа възпрепятства движението по пътя Русе - Бяла.

Временно движението при км 45 на път I-5 Русе – Бяла при разклона за Борово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".