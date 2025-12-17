Временно е въведена организация на движението по път I-5 при първото кръстовище от Русе в посока Две могили заради пътнотранспортно произшествие. В участъка трафикът се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция", които са на място и следят за безопасното преминаване на превозните средства. Към момента няма официална информация за състоянието на участниците в пътното произшествие и причините за сблъсъка.От органите на реда призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите до възстановяване на нормалната организация на движението.